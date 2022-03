MTB Sportler/innen vom Ski-Biketeam TSV Laichingen starten erfolgreich in die Saison

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell eröffnet das Bundesligarennen in Obergessertshausen (Kreis Günzburg) die MTB Saison. Das Rennen am 19. und 20. März war für die jungen Sportler/innen das erste Rennen seit zwei Jahren mit Zuschauern und unter fast normalen Rahmenbedingungen und auch ohne die Befürchtung, dass die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wird.

Von den Laichinger Mountainbikern machte Jonathan Frasch den Anfang. Im letzten Jahr noch Deutscher Meister im Cyclocross in der U17 Klasse, musste er sich jetzt mit den besten Junioren aus Deutschland und dem nahen Ausland messen. Ohne UCI Punkte musste er aus den hinteren Reihen starten. Bis Runde 3 konnte sich Jonathan Frasch von Platz 35 bis auf Platz 8 vorarbeiten. Er fuhr die gleichen Rundenzeiten wie die Spitze, musste dann aber seiner Aufholjagd etwas Tribut zollen und verlor in den letzten zwei Runden wieder drei Plätze. Bis Platz 10 werden UCI Punkte vergeben, welche Jonathan Frasch leider um wenige Sekunden verpasste.

Sein nächstes Rennen stand bereits am letzten März-Wochenende auf der Straße, beim Bundesligarennen in Bruchsal, an.

Antonia Weeger startete ebenfalls in der Juniorenklassen. Vom Start weg drückte Antonia Weeger aufs Tempo und setzte sich mit einer Konkurrentin vom Feld ab. Die beiden lieferten sich einen packenden Zweikampf bis in die letzte Runde. Eine Attacke ihrer Konkurrentin - Carla Hahn aus Benediktbeuren – konnte Antonia Weeger nicht mehr folgen. Antonia Weeger freute sich sehr über Platz 2 und die Bestätigung ihrer vielen Trainingsstunden über den Winter.

Auch sie startete bereits am letzten März-Wochenende beim Auftakt zur UCI Juniors Junior in Rivera (Schweiz).

Die Zainingerin Alexa Fuchs (SV Reudern) ist von den Juniorinnen zu den Elite-Frauen aufgestiegen. Dies bedeutete zum ersten Mal eine nahezu doppelte Renndistanz und einen Wettkampf gegen die Weltklasse um Olympiasiegerin Jolanda Neff. Alexa Fuchs zeigte ein solides Rennen und kam als 19. ins Ziel.

Auf der Startliste standen noch drei weitere Laichingerinnen: Charlotte Weeger konnte leider wegen einer Erkältung nicht starten. Nina Benz musste kurzfristig wegen eines heftigen Trainingssturzes ihren Start absagen. Kaya Pfau konnte ebenfalls nicht an den Start der Elite-Frauen gehen.

Der junge Finn Laichinger (U11) vom TSV Laichingen eröffnete seine Saison in Rickenbach in der Schweiz mit einem sehr guten 3. Platz.