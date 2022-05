MTB: Antonia Weeger auf Platz 4 beim UCI World Juniors Serie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Antonia Weeger (TSV Laichingen) galt als Kandidatin für eine Top-Platzierung beim Weltcup in Albstadt. Im Trikot der Deutschen Nationalmannschaft startete Antonia Weeger aus der zweiten Startreihe des 70 Fahrerinnen starken Feldes. Der Kurs in Albstadt gilt als einer der physisch anspruchsvollsten im gesamten Weltcupkalender. Darum galt es das Rennen gut einzuteilen. Antonia Weeger ging das Rennen verhalten an. Auf Position 6 ging sie in den ersten Downhill. Schon gegen Ende des zweiten Anstiegs konnte Antonia Weeger auf die 2. aufschließen. Vorne hatte Monique Halter aus der Schweiz bereits einen kleinen Vorsprung. Anina Hurter, ebenfalls Schweiz, und Antonia Weeger wechselten sich in der Verfolgung ab. Gegen Ende der vorletzten Runde konnte Antonia Weeger das konstant hohe Tempo der Schweizerin nicht mehr mitgehen. Gegen Mitte der letzten Runde schloss die Polin Natalia Grzegorzewska auf Antonia Weeger auf. Die Polin lieferte in der letzten Runde ihre schnellste ab. Antonia Weeger hatte da nichts mehr entgegenzusetzen. Die Freude über den hervorragenden Platz 4 überwog bei Antonia gegenüber dem knapp verpassten Podium in diesem Weltklassefeld.

Am Nachmittag ging es dann für die U23 Fahrer/innen um Weltranglistenpunkte. Mit dabei die Laichinger Schülerin Alexa Fuchs. Im ersten Jahr bei den U23 startete Alexa Fuchs mit wenigen UCI Punkten weit hinten auf Rang 61 von 70 Fahrerinnen. Aufholen hieß also ihre Devise. Bereits in Runde zwei war sie auf Position 30 vorgefahren. In der letzten Runde fuhr Alexa Fuchs ihre schnellste Runde und fuhr nach 1:17:48 als 26. ins Ziel und sicherte sich wertvolle Weltcup-Punkte. Nach überstandener Abiturprüfung war der Weltcup das zweite Highlight für Alexa Fuchs in dieser Woche.

Nina Benz (TSV Laichingen) erreichte bei den Elite Frauen einen 31. Platz und war damit fünftbeste Deutsche. Nach dem Short Track Race am Tag zuvor startete Nina Benz von circa Platz 30. Bis zur 4. Runde bewegte sie sich zwischen Platz 20 und 25, büßte dann aber auf den letzten beiden Runden Plätze ein.

Der Nachwuchs der Laichinger Mountainbiker bestritt in Münsingen, beim Alb-Gold Juniors Cup, sein erstes Rennen in der Saison. Ergebnisse – U07: Platz 10 Matthis Erz. U11: Platz 11 Hannes Erz, P14 Moritz Okle, P20 Louis Bandle, P32 Paul Frasch.