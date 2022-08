MSC Laichingen feiert Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. Juli fand zum 50-jährigen Bestehen des MSC Laichingen e.V.im ADAC, im Clubheim des Vereins, eine Abendveranstaltung statt. Die rund 100 Teilnehmer trafen sich um 19 Uhr zum Sektempfang auf dem Gelände des MSC, dort hatten die Mitglieder einige ihrer Motorsportfahrzeuge ausgestellt und es fanden in gelöster Stimmung viele interessante Gespräche statt. Nachdem alle den Weg in den großen Saal des Vereinsheims gefunden hatten begrüßte der ErsteVorsitzende Albrecht Straub die Gäste und gab einen kurzen Ausblick auf den weiteren Verlauf der Veranstaltung.

Familie Dukeck, die sich seit vielen Jahren um den Betrieb des Vereinsheims kümmert, hatte auch dieses Mal wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt und sich um die Verpflegung gekümmert. Das Spanferkel samt Beilagen kam sehr gut bei den Gästen an.

Nach dem Essen folgte ein Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre MSC Laichingen, der geprägt war durch viele Veranstaltungen und Baumaßnahmen rund um das Vereinsheim, wie zum Beispiel der Bau der BMX Strecke, der Umbau und die Renovierung des Vereinsheims, die Leinenweber Tour, Automobil und Kartslaloms und Rallyes sowie Vereinsausflüge oder der jährliche Christbaumverkauf. Im Anschluss richtete Thomas Kassner vom ADAC Württemberg einige Worte und Grüße an die Teilnehmer und übergab einen Geburtstagsscheck über 500 Euro an Albrecht Straub, ehe es zu den Ehrungen langjähriger Mitglieder ging und der offizielle Teil des Abends beendet war.

Geehrt wurden für 10 Jahre; Christian Auer, Steffen Schmid, Udo Zimmermann; für 15 Jahre Niklas Dukeck, Julian Zeifang, Klaus Zeifang, Nicole Zeifang, Roland Kutscher; für 25 Jahre Peter Hermann; für 30 Jahre Gerhard Stuhlinger; für 35 Jahre Walter Karas, Lutz Wahlicht; für 40 Jahre Erwin Veiel, Gerhard Ströhle, Joachim Strauß; für 45 Jahre Uwe Gross, Jürgen Dukeck, Helmut Hilsenbeck; für 50 Jahre das Gründungsmitglied Helmut Maier.