MSC-Kartfahrer beenden Saison in den Pokalrängen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Saison der Kartfahrer des MSC-Laichingen e.V. im ADAC ist mit dem letzten Kartslalom in Albstadt zu Ende gegangen. Die jungen Motorsportler konnten ein weiteres Mal überzeugen und in die Pokalränge fahren. Nachdem in den vergangenen Wochen schon ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar war, konnten auch an diesem Sonntag wieder zwei der vier gestarteten Nachwuchstalente einen Pokal mit nach Hause nehmen. Julian Weber wurde nach zwei fehlerfreien Durchgängen guter 7., gefolgt von Moritz Scheid auf Rang 10. Mia Buzadzic (13. Platz) und Felix Töller (16. Platz) überzeugten wie die anderen mit guten Zeiten, hatten aber am Ende zu viele Pylonenfehler, um eine bessere Platzierung zu erreichen.

Nun wollen die Mädels und Jungs ihre gute Form durch Trainings bis zur nächsten Saison aufrecht erhalten. Am kommenden Wochenende steht, auch wenn die Rennsaison beendet ist, noch eine Veranstaltung für den MSC-Laichingen auf dem Programm.

Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins findet morgen eine Abendveranstaltung für die Mitglieder statt, bei der auf die vergangenen 50 Jahre MSC-Laichingen zurückgeblickt wird und Mitglieder geehrt werden, bevor dann am Sonntag das 1. Oldtimertreffen mit Hofhock auf dem Vereinsgelände bei der Tiefenhöhle stattfindet. Hierzu sind alle Oldtimerfans und Interessierte recht herzlich eingeladen. Beginn ist um 9:30 Uhr. Wir freuen uns auch Euch!