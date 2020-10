Mountainbiker lernen viel beim Straßenrennen

Einige Mountainbiker vom TSV Laichingen haben sich am Wochenende auf neues Terrain gewagt. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften auf der Straße in Bruchsal haben sie sich mit Athleten aus der ganzen Republik gemessen. Auf dem Papier sollte das sehr schwere Streckenprofil den Mountainbikern entgegenkommen. Pro Runde mussten auf zwölf Kilometern über 250 Höhenmeter in mehreren kurzen, aber giftigen, Anstiegen bewältigt werden.

Bei den U17 Jungs stellte sich Jonathan Frasch dem größten Starterfeld des Tages mit 150 Startern. 76 Kilometer mit 1500 Höhenmeter standen den Athleten bevor. Favorit war das Radsport-Talent Emil Herzog aus Wangen im Allgäu. Der Landestrainer traute aber auch Jonathan einen Platz unter den ersten 20 zu. Das Rennen wurde von Anfang an mit sehr hohem Tempo gefahren. Der Favorit – Emil Herzog – drückte sofort aufs Tempo. Ihm konnte nur ein Fahrer folgen. Jonathan befand sich in der ersten Verfolgergruppe bis 20 Kilometer vor dem Ziel. Er wurde von einem anderen Fahrer unsanft in den Straßengraben gedrängt. Jonathan schaffte dann zwar noch einmal den Anschluss an die Gruppe, musste dann aber bei der nächsten Steigung abreißen lassen und wurde auch von der nächsten Gruppe überrollt. Am Ende war er mit Platz 45 etwas enttäuscht, hat aber bei seinem ersten großen Straßenrennen viel gelernt.

Im gleichen Rennen befand sich auch Noah Reichel. Für ihn war es ebenfalls das erste große Straßenrennen. Am Ende stand Platz 86 zu Buche.

Bei den Mädchen U17 ging Antonia Weeger als Aspirantin für eine vordere Platzierung ins Rennen der rund 60 Fahrerinnen über rund 50 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Als amtierende Baden-Württembergische Meisterin wurde ihr viel zugetraut. Nach Runde 1 befand sich Antonia in der Spitzengruppe. Wie in einem Ausscheidungsfahren wurde die Gruppe immer kleiner. Fünf Kilometer vor dem Ziel war Antonia mit nur noch drei Konkurrentinnen an der Spitze. Eine Fahrerin aus Ansbach überraschte die anderen drei Fahrerinnen mit einem Angriff vier Kilometer vor dem Ziel. Antonia und ihre zwei Konkurrentinnen arbeiteten zwar gut zusammen, um die Ausreißerin einzufangen, schafften es aber nicht mehr. Im Zielsprint der drei Verfolgerinnen unterlag Antonia ihren zwei erfahreneren Konkurrentinnen. Mit Platz 4 bei ihrer ersten DM auf der Straße war sie aber sehr zufrieden.

Über 110 Kilometer und rund 2000 Höhenmetern ging Joshua Reichel bei den U19 an den Start. Dominiert wurde es von den Fahrern, die bereits in Nachwuchsteams der großen Profimannschaften fahren. Joshua kam auf einem guten Platz 85 ins Ziel. Nächster Saisonhöhepunkt ist die DM Mountainbike am 18. Oktober in Gedern, Hessen.