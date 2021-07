Mountainbiken: Nina Benz belegt bei Weltcup Platz 15

Es läuft. So kann man die bisherige Rennsaison von Nina Benz vom TSV Laichingen, die für das jb BRUNEX Superior-Team fährt, zusammenfassen.

Die letztjährige Deutsche Meisterin in der U23 wechselte diese Saison in die Elite-Klasse und misst sich nun mit den „Besten der Besten“-Mountainbikerinnen. Sie hat mit einem hervorragenden Ergebnis beim Weltcup in Frankreich einen sehr umfangreichen und kräftezehrenden Rennblock abgeschlossen.

Keine leichte Startposition

Die Startphasen bei den letzten Weltcups waren für Nina Benz nicht einfach, da sie immer aus den hinteren Reihen starten musste. Die Startaufstellung erfolgt nach Weltranglistenpunkte. Diese wurde laut Mitteilung für die Weltcups pandemiebedingt im März 2020 stillgelegt, damit keine Fahrer, die Reisebeschränkungen haben, benachteiligt werden. Das habe zur Folge, dass Ergebnisse und damit Punkte, die eingefahren werden, keine Verbesserung der Startposition bedeuten. Deshalb war es für Nina Benz kaum möglich, dieses Jahr die erforderliche Norm für Olympia, Top 15, zu fahren. Im letzten Rennen vor Olympia gelang ihr nun diese starke Leistung.

Nina Benz ist beim Weltcup erfolgreich. (Foto: Ego-Promotion/Jaroslav Svoboda/Alexander Rebs)

In Les Gets, Frankreich, stand am Wochenende das Weltcup-Rennen auf dem Programm. Die Strecke, die 2019 konzipiert und angelegt wurde, überraschte mit vielen neu eingebauten technischen Details. So wurden viele Steinpassagen, Sprünge und Absätze integriert. Das Profil sei nun sehr anspruchsvoll, sollen doch die Weltmeisterschaften in 2022 dort ausgetragen werden.

Regen weicht die Strecke auf

Am Samstag setzte Regen ein, sodass die Strecke nass und rutschig wurde. Die meisten Fahrer hatten ohnehin großen Respekt vor der Strecke. Am Sonntag war es dann nass und kalt. Es galt, die richtige Reifenwahl zu treffen; Grip in den Abfahrten und schrägen Wiesenkurven, gleichzeitig bergauf noch gute Rolleigenschaften.

Nina Benz ist beim Weltcup erfolgreich. (Foto: Ego-Promotion/Jaroslav Svoboda/Alexander Rebs)

Nina Benz traf mit ihren Reifen von Chaoyang eine laut Mitteilung gute Wahl. Aus Startposition 51 kämpfte sie sich Runde um Runde nach vorne. In der letzten Runde lag sie am Berg oben auf Position 11. Dann fiel durch den Schlamm allerdings ihre Kette vom Rad runter und im letzten Wiesenabschnitt hatte Nina Benz noch mit Grip-Problemen zu kämpfen. Überglücklich erreichte sie als 15. Fahrerin das Ziel: Ihr bestes Weltcup-Rresultat in der Elite-Klasse bisher.

Stärke und Kampfgeist gezeigt

Zuvor beim Weltcup in Leogang zeigte sie wiederholt ihre starke Form und ihren Kampfgeist. Trotz Kettenriss kurz nach der Techzone auf Position 25 liegend und schneller Joggingrunde mit dem Bike kam sie ohne 80-Prozent-Regelung mit der vollen Distanz durchs Rennen. (80 Prozent: Hier werden die Fahrer, die durch die Führenden überrunden werden könnten, aus dem Rennen genommen).

Beim Swiss-Cup Gränichen, HC dotiert (höchste Klasse unterhalb des Weltcups), übernahm Nina Benz das Führungstrikot der größten Rennserie in der Schweiz, welches sie in Savognin eine Woche später verteidigen konnte.

Die Rennen mit Ergebnisse des letzten Rennblocks:

9. Mai Albstadt,

Weltcup – Platz 29

16. Mai Nove Mesto,

Weltcup – Platz 21

6. Juni Gedern, Deutsche

Meisterschaft – Bronze Medaille

13. Juni Leogang,

Weltcup – Platz 44

20. Juni Gränichen,

Swiss-Cup – Platz 8

28. Juni Savognin,

Swiss-Cup – Platz 8

4. Juli Les Gets,

Weltcup – Platz 15

Es folgt laut Mitteilung nun eine kurze Pause. Danach ist ein Höhentrainingslager in Livigno geplant. Sollte es einen Ausfall bei den deutschen Mountainbikerinnen bei Olympia geben, wird Nina Benz einspringen und die Fahne für Deutschland hoch halten. Flexibilität sei gefragt; Livigno oder Tokio.

Blick nach vorne

Es folgen die Europameisterschaft in der Donaustadt Novi Sad, Serbien, und die Weltmeisterschaft in Val di Sole, Italien.