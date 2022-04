Mountainbike: Platz 3 in der Elite für Nina Benz

Am Wochenende kämpften die Mountainbike-Bundesligisten in Heubach nicht nur um Platzierungen, sondern auch mit widrigem Wetter.

Gleich in der ersten Runde ging es an dem langen Anstieg in Heubach richtig zur Sache und jeder Fahrer war mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. David List fuhr nach der ersten von sechs Runden zehn Sekunden hinter dem späteren Sieger an dritter Stelle durchs Ziel. In der zweiten Runde kämpfte sich David List auf die zweite Position. In den folgenden Runden blieb der Rückstand auf den Führenden mit zehn bis 15 Sekunden konstant. Er hat auf den folgenden Runden alles versucht, aber die Lücke konnte er auf den späteren Sieger nicht schließen. Nach sechs Runden holte David List den 2. Platz. Martin Vidaurre Kossman, der eigentlich in der U23 Klasse startet, hat sich für einen Start bei den Herren entschieden. Leider hatte er gleich zu Beginn einen Platten und verlor mit dem Laufradwechsel viel Zeit. Er beendete das Rennen auf den 19. Platz.

Max Brandl konnte aufgrund einer Verletzung kurzfristig nicht am Start stehen.

Laichingerin Nina Benz zeigt ein starkes Rennen

Nina Benz vom TSV Laichingen, seit diesem Jahr im Lexware Mountainbike Team, fuhr bei Dauerregen und kalten Temperaturen ein starkes Rennen. Sie führte nach der ersten Runde das Frauenrennen mit zehn Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte an. Diesen Vorsprung hielt sie auch bis in die letzten Runde. Leider konnte Sie ihr hohes Tempo in der letzten Runde nicht ganz halten und musste noch zwei Sportlerinnen aus Dänemark und den Niederlanden vorbeiziehen lassen. Dennoch ist sie mit dem 3. Platz voll zufrieden und freut sich auf den Weltcup in Albstadt in zwei Wochen.

Auch bei den Junioren U19 männlich wurden die Karten gleich in der ersten Runde auf den Tisch gelegt. Wie auch bei den Elite Rennen gab es nahezu keine Gruppen. Jeder kämpfte bei den widrigen Bedingungen zumeist für sich alleine. Paul Schehl fuhr nach dem ersten langen Anstieg auf den dritten Platz. Diesen gab er bis zum Schluss nicht mehr her. Benjamin Krüger holte den 6. Platz.

Technikpech bei den U19-Mädchen

Bei den U19 weiblich belegten Antonia Weeger und Carla Hahn nach den ersten von drei Zieldurchläufen den 4. und 5. Platz. Leider erwischte Carla Hahn in der 2. Runde gleich zwei Platten und verlor viele Plätze. Für Antonia Weeger lief es besser. Sie konnte sich bis zum Ende des Rennens auf den dritten Platz vorarbeiten. Carla Hahn belegte aufgrund der beiden Defekte den 14. Platz.

In zwei Wochen findet der erste europäische Weltcup der Saison in Albstadt/Deutschland statt.