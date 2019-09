Motorradfahrer verletzt sich schwer auf B28

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 zwischen Feldstetten und Suppingen wurde am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Aus Richtung Suppingen kommend, geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Polizei und Rettungskräfte haben ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die Bundesstraße ist nach wie vor komplett gesperrt. Trotz eines Tages der offenen Tür war die Feuerwehr Laichingen sofort einsatzbereit und rückte zunächst mit 20 Mann aus. Am Unfallort wurden letztendlich nur zehn Feuerwehrleute benötigt. Der Verunglückte wurde notärztlich versorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht.