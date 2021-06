Motorradfahrer bei Geislingen tödlich verunglückt

Ein Motorradfahrer hat sich beim Geislingen tödlich verletzt. Gestürzt ist der 31-Jährige Mann am Donnerstag unweit von Geislingen. Gegen 21 Uhr war der Motorradfahrer zwischen Weiler und Geislingen mit seiner Maschine unterwegs. Dort stürzte der 31-Jährige, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. In einem Acker blieb der Mann liegen. Bei dem Unfall erlitt er tödliche Verletzungen. An der Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.