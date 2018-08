Am Ortsrand von Laichingen hat am Wochenende ein Dieb ein gestohlenes Motorrad zurückgelassen.

Gestohlen wurde das Motorrad in der Nacht zum Samstag, ebenfalls in Laichingen. Nachdem der Eigentümer das bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die suchte seither nach der Kawasaki. Gleichzeitig informierten die Bestohlenen ihre Bekannten über den Diebstahl. Auch über die sozialen Medien mit einem Bild der Maschine. Deshalb erkannte ein Laichinger am Sonntag das Motorrad wieder. Es stand in seiner Scheune im Laublocher Weg. Dorthin hatte der Dieb es wohl gebracht. Die Polizei (07333 / 950960) nahm das Motorrad zur Spurensicherung mit. Sie ermittelt jetzt, um den Dieb zu finden.