Mostkönig Willi Töller

Die Organisatoren des Schwäbischen Albvereins Laichingen waren überrascht, dass die Beteiligung bei ihrer diesjährigen Mostprobe am Samstag so gut war. Aufgrund der schlechten Apfelernte hatten sie mit einer geringeren Teilnehmerzahl gerechnet. Die Jury verkostete 18 verschiedene Moste. Gut zwei Stunden rann „des Schwaben Lieblingsgetränk“ durch die fachkundigen Kehlen. Gewonnen hat in diesem Jahr der Most von Willi Töller (Mitte). Den zweiten und dritten Platz belegten die Moste von Werner Kneule (li.) und Gerhard Ströhle (re.). Zur Belohnung gab es für die ersten drei einen Krug mit graviertem Zinndeckel. Zur Neutralisation des Magens wurden schwäbische Spezialitäten wie Zwiebel- oder Kartoffelkuchen und Schmalzbrote gereicht.