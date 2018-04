Modernes Märchen in Laichingen

Im Radschulgebäude am Duceyer Platz in Laichingen ist ganz schön was los: Im Raum des Gesangvereins Frohsinn singen und tanzen die „Frohsinnhüpfer“ und üben ihre Texte für das anstehende Mini-Musical „Der Grüffelo“. Es wird an diesem Samstag in der Aula der Erich-Kästner-Schule aufgeführt.

Chorleiterin Elke Tuchnowski probt mit 20 Schauspielern und 25 Chorkindern im Alter von drei bis 14 Jahren den gesamten Ablauf des Musicals mit allen Liedern und Textpassagen. Die Kinder sind ganz bei der Sache – lauthals singen sie mit bei Begrüßungs- und Grüffelo-Lied, schneiden lustige Grimassen beim Quatschlied und beobachten gespannt die Szenen der Schauspieler. „Der Grüffelo“ ist ein modernes Märchen, in dem der Mut der Kleinen über die Angst vor den Großen siegt. Darin macht sich eine kleine Maus eines Tages auf den Weg in den Wald, um nach Nüssen zu suchen. Dabei trifft sie einige Tiere, die genauso hungrig sind wie sie und die Maus liebend gern verspeisen würden. Doch die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen: Kurzerhand erfindet sie einen Freund, den Grüffelo. Ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht.

Das Musical basiert auf dem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler, das seit seinem Erscheinen 1999 zu einem der erfolgreichsten Kinderbücher Großbritanniens wurde und bereits als moderner Klassiker bezeichnet wird. „Das Buch ist sehr bekannt und die Kinder lieben es“, weiß auch Elke Tuchnowski, die mit den Frohsinnhüpfern seit Oktober für das Mini-Musical probt. Das Ergebnis kann man am Samstag, 28. April, ab 14 Uhr in der Aula der Erich-Kästner-Schule sehen.