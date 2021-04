Mobiles Impfteam kommt nach Laichingen

Ein mobiles Impfteam kommt am Freitag, 16. April, in die Daniel-Schwenkmezger-Halle nach Laichingen. Anmeldungen für Laichinger Bürgerinnen und Bürger sind nur am Montagvormittag (12. April) von 8 bis 12 Uhr bei der Stadt Laichingen telefonisch unter 07333 / 8512 möglich.

Ein mobiles Impfteam kommt am Freitag, 16. April, in die Daniel-Schwenkmezger-Halle nach Laichingen, um laut Mitteilung der hiesigen Stadtverwaltung mobilitätseingeschränkten Laichinger Bürgerinnen und Bürgern eine Impfung vor Ort zu ermöglichen. Geimpft werden Personen, die das 80. Lebensjahr bereits vollendet haben. Diese Bürgerinnen und Bürger wurden von der Stadtverwaltung bereits persönlich angeschrieben.

Geänderte Lage bietet diese Möglichkeiten

Aufgrund einer aktuellen Änderung können nun auch impfberechtigte Personen zwischen 70 und 80 Jahren geimpft werden, die körperlich in der Mobilität stark eingeschränkt sind und eine Impfung in einem Impfzentrum daher nicht wahrnehmen können. Zudem können sich auch Laichinger Bürgerinnen und Bürger anmelden, die bis zum 31. Juli 2021 das 80. Lebensjahr vollenden werden. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Vorherige Anmeldung notwendig

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Anmeldungen für Laichinger Bürgerinnen und Bürger sind nur am Montagvormittag (12. April) von 8 bis 12 Uhr bei der Stadt Laichingen telefonisch unter 07333 / 8512 möglich. Bei der Anmeldung sind Pflichtangaben notwendig: Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse.

Corona-Schnelltest-Aktion läuft weiter

In der kommenden Woche werden zudem wieder am Dienstag, 13. April, und am Donnerstag, 15. April, jeweils von 16 bis 19 Uhr Corona-Schnelltests in der Daniel-Schwenkmezger-Halle angeboten. Die Corona-Schnelltests werden bis etwa Ende Juni in der Regel immer dienstags und freitags von 16 bis 19 Uhr weitergeführt, einzelne Änderungen der Tage sind möglich.

Anmeldung werden telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07333 / 8512 entgegengenommen. Interessierte können auch eine E-Mail an coronatest@laichingen.de senden. Dabei sollten dann Name, Geburtsdatum, Adresse und eine Telefonnummer bei der Anmeldung angegeben werden.