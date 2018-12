„Mittlere Reife: was dann?“ Antworten an der Realschule

Um nicht plötzlich und unvorbereitet nach Klasse 10 eine zukunftweisende Entscheidung treffen zu müssen, fand auch in diesem Jahr wieder im Musiksaal der Anne-Frank-Realschule in Laichingen ein Informationsabend zum Thema „Mittlere Reife – und was dann?“ statt.

Zunächst hatten die etwa 250 Anwesenden die Möglichkeit, die Referentinnen und Referenten am jeweiligen Informationsstand persönlich aufzusuchen.

Im Anschluss begrüßte Lehrerin Simone Röger die Gäste „und führte charmant und humorvoll durch den Abend“, so die Realschule in einer Mitteilung. Sie ermöglichte den Zuhörern einen Einblick in die beruflichen und schulischen Wege nach der Realschule. Eine Vertreterin von der Agentur für Arbeit in Ulm informierte über den derzeitigen Lehrstellenmarkt und verwies auf ein allgemein sehr breites Angebot in den meisten Bereichen.

In einer Gesprächsrunde berichteten dann Vertreter regionaler Firmen über Bewerbungsverfahren und Ausbildungssituation. An der unterhaltsamen Diskussion beteiligte sich der Ausbildungsleiter bei Heidelberg Manufacturing Deutschland, eine Mitarbeiterin der Volksbank Laichinger Alb und eine Vertreterin des Seniorenzentrums Laichingen.

Wer sich aber zunächst für den Besuch einer weiterführenden Schule entscheidet, hatte am Abend auch die Gelegenheit, etwas über die verschiedenen Profile und Zugangsvoraussetzungen der weiterführenden Schulen zu erfahren. Für die Laichinger Schüler gibt es die Möglichkeit, nach Ehingen, Ulm oder Geislingen zu wechseln: Ob Technisches-, Biotechnologisches-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaftliches Gymnasium oder das Berufskolleg – die Vertreter der Schulen gaben einen Überblick über die jeweiligen Besonderheiten ihrer Schule.

Egal für welches berufliche Gymnasium sich die Schüler auch entscheiden, bewerben muss man sich bis zum 1. März mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 10. Um an den Schulen angenommen zu werden, sollte der Durchschnitt in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch 3,0 betragen, wobei keines davon mit einer schlechteren Note als 4,0 bewertet sein sollte.

Am Ende – „nach zwei äußerst abwechslungsreichen Stunden“ – verwies Simone Röger noch auf das ausliegende Informationsmaterial des Bildungs- und Beratungsportal des Alb-Donau-Kreis (kurz: BiBa) sowie die Informations- und Lehrstellenbörsen der jeweiligen Gemeinden.