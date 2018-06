Mitmachen beim SZ-Malwettbewerb

Es ist soweit: Am Sonntag, 17. Juni, tritt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) in Russland erstmals auf das Spielfeld. Die „Schwäbische Zeitung“ in Laichingen erinnert deswegen noch einmal an den großen WM-Malwettbewerb, bei dem es unter den Teilnehmern tolle Preise zu gewinnen gibt. Die ersten bunten Bilder sind schon eingegangen.

Wer ist euer Lieblings-Fußballspieler? Für welche Mannschaft fiebert ihr mit? Wo würdet ihr gerne auf dem Platz stehen? Welches Ergebnis wünscht ihr euch? Malt uns euer Bild zum Thema Fußball-Weltmeisterschaft. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Unter allen Einsendungen vergibt die „Schwäbische Zeitung“ Preise – gesponsert von Spielwaren Schmid in Laichingen. Dessen Inhaberin Julia Schmid unterstützt die SZ-Aktion und freut sich bereits auf viele Einsendungen.

Mach mit!

Teilnehmen können Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren. Mitmachen ist dabei ganz einfach. Holt eure Stifte raus und legt los. Das Kunstwerk sendet ihr dann entweder per Post an die „Schwäbische Zeitung“, Marktplatz 25/1 in 89150 Laichingen oder per E-Mail an redaktion.laichingen@schwaebische.de. Der Einsendeschluss für die Bilder ist leicht zu merken: Es ist der Tag, an dem das WM-Finale ausgetragen wird, nämlich der Sonntag, 15. Juli. Bitte beachtet, dass die Bilder nicht größer als DIN A3 sein sollten. Mit was gemalt wird, spielt dabei keine Rolle – lediglich das Thema sollte sich um Fußball und somit die bevorstehende Weltmeisterschaft drehen. Wichtig ist allerdings, dass auf der Rückseite des Bildes der Name, das Alter, die Telefonnummer, die Post-Adresse und die Mail-Adresse des Künstlers oder Elternteils vermerkt ist, damit wir Kontakt zu den Gewinnern aufnehmen können.

Ein großer Drache in Fischform, ein Badminton-Set mit Netz oder auch ein Beachball-Spiel: Julia Schmid hat sich für die Gewinner etwas Besonderes ausgedacht, das entweder bei Wind und Wetter oder auch am Strand beim Urlaub genutzt werden kann. Sportlich sollte es sein, so die Inhaberin – passend zur Weltmeisterschaft in Russland, bei der es dann hoffentlich nicht nur sportlich sondern auch fair zugehe.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ist ein Turnier für Nationalmannschaften, bei dem alle vier Jahre der Fußball-Weltmeister ermittelt wird. Veranstalter ist dabei der Weltfußballverband FIFA. Amtierender Weltmeister ist Deutschland. Zuletzt fand die Endrunde 2014 in Brasilien statt. Diese Endrunde besiegelt eine gut vierwöchige Veranstaltung und gilt nach den Olympischen Spielen als das bedeutendste Sportereignis der Welt.

Viele Fans werden sicherlich wieder mitfiebern – darunter auch Kinder. Deswegen freuen wir uns bei der „Schwäbischen Zeitung“ auf die unterschiedlichsten Bilder, die im Rahmen des Malwettbewerbs bei uns in der Laichinger Redaktion eingehen.