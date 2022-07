Mit über 3 Promille gegen Tor und Wand

Drei Promille hatte ein Unfallfahrer am Donnerstagabend intus, als er mit einem Garagentor und einer Hauswand zusammenstieß. Gegen 22.30 Uhr fuhr der 68-Jähriger mit seinem Auto vor das Tor einer Garage in der Weite Straße in Laichingen. Er öffnete das Tor und fuhr an. Dabei krachte sein Auto gegen das noch nicht ganz geöffnete Rolltor. Als er dies bemerkte, setzte er zurück und stieß mit der Wand der Einfahrt zusammen. Anschließend stieg er aus und stürzte. Offensichtlich war er so betrunken, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Aufmerksame Zeugen machten Videos davon und riefen die Polizei hinzu. Die Beamten fanden den Fahrer in seiner Wohnung. Ein Test bestätigte, dass der 68-Jährige deutlich über drei Promille intus hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Ermittler noch an Ort und Stelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Gebäude und dem Peugeot auf etwa 5.000 Euro. Auf den 68-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu.