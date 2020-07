Über das Angebot der Rad-Wanderbusse, Ziele und Nutzung hat die „Schwäbische Zeitung“ beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis nachgefragt. Die Rad-Wanderbusse sind nun wieder unterwegs; gestartet waren sie wegen der Corona-Pandemie etwas verspätet in die Saison.

Seit wann gibt es das Angebot der Rad-Wanderbusse?

Der erste Rad-Wanderbus zwischen Munderkingen, Lautertal und Münsingen wurde im Sommer 2002 vom Alb-Donau-Kreis bestellt. Im Sommer 2004 folgte der Rad-Wanderbus Blaubeuren-Laichingen, 2008 der inzwischen wegen schwacher Nachfrage wieder eingestellt Rad-Wanderbus Langenau-Lonetal-Giengen, seit 2013 auch eine Anbindung von Ehingen an den Lautertalbus und seit 2017 den Rad-Wanderbus Lenningen (Kreis Esslingen) – Laichingen.

Welches Ziel wird mit diesem Angebot verfolgt?

Damit werden an Sonn- und Feiertagen in der Sommersaison (1. Mai bis Mitte Oktober) Fahrgäste mit und ohne Fahrrädern von den Bahnhöfen auf die Albhochfläche (Biosphärengebiet) im Schnitt an 30 Tagen pro Jahr befördert. Die Anschlüsse sind an den Bahnhöfen in Munderkingen, Ehingen und Blaubeuren, aber auch in Münsingen und Lenningen. Die Radmitnahme ist kostenlos, die Personen zahlen in der Regel den DING-Tarif, andere Verbundfahrscheine (Naldo oder VVS) werden dort auch akzeptiert. Dieses Angebot soll dort insbesondere dem Tourismus (auch Tagesgästen) dienen.

Werden die Rad-Wanderbusse gut genutzt? Wie ist dahingehend die Auslastung?

Die Nutzung schwankt naturgemäß mit der Witterung. Die Rad-Wanderbusse wurden im Jahr 2019 wie folgt genutzt:

Ehingen – Münsingen – Lautertal: 1084 Personen; 633 Fahrräder

Munderkingen – Lautertal – Münsingen: 957 Personen; 354 Fahrräder

Biosphärenbus (inklusive Bad Urach) 1100 Personen; 114 Fahrräder

Blaubeuren – Laichingen: 227 Personen; 66 Fahrräder

Lenningen – Laichingen: 403 Personen; 124 Fahrräder

Die Busse und Bahnen im Überblick:

Rad-Wanderbus Laichinger Alb mit Fahrradtransport. Der Bus fährt von Blaubeuren über Heroldstatt und Westerheim nach Laichingen und zurück.

Rad-Wanderbus Lautertal mit Fahrradtransport. Der Bus startet in Ehingen und fährt über Munderkingen, Obermarchtal und Rechtenstein ins Große Lautertal bis nach Münsingen und zurück.

Biosphärenbus mit Fahrradtransport. Der Bus startet in Münsingen und fährt entlang des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen über Trailfingen und Auingen und wieder zurück nach Münsingen.

Schwäbische Alb-Bahn mit Fahrradtransport. Historische Schienenbusse oder Triebwagen fahren von Schelklingen durchs Schmiechtal nach Münsingen und weiter bis nach Engstingen. Die erste Fahrt am Vormittag startet sogar ab Ulm, ebenso geht die letzte Fahrt am Abend bis Ulm.

Bus-Linie 59 ohne Fahrradtransport. Niederstotzingen – Stetten – Archäopark Vogelherd

Lokalbahn und Alb-Bähnle mit Fahrradtransport. Dampf- und Museumszüge verkehren von Amstetten nach Gerstetten (Lokalbahn) beziehungsweise auf der Schmalspurbahn von Amstetten nach Oppingen (Alb-Bähnle).

Rad-Wanderbus Schwäbische Alb mit Fahrradtransport. Der Bus kommt aus dem Landkreis Esslingen und fährt von Oberlenningen über Gutenberg auf die Albhochfläche mit Haltestellen in Schopfloch, Westerheim und Laichingen.