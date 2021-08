Er feiert - mit 3500 Partygästen und strengen Corona-Regelungen

Im vergangenen Jahr hätte er eigentlich sein Zehnjähriges in der Branche gefeiert, doch die Corona-Pandemie machte seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung: Philipp Glöckler ist als DJ Philhouse bekannt. Alb-Donau- sowie Bodensee-Kreis, Vorarlberg und Südtirol: Der gebürtige Ehinger ist beispielsweise unter anderem bei der Fire&Ice-Party in Berghülen am Start.

Philipp Glöckler wurde im Jahr 1989 in Ehingen geboren. „Es war erst ein Hobby, dann habe ich es ausgebaut – als Nebentätigkeit. Aber auch das ist ein Einkommen“, sagt der Ehinger, der gelernter Mechatroniker ist. Seiner Heimat ist er treu geblieben. Er wohnt in Ehingen – in Sontheim. In seiner Heimatregion sei er auch häufig unterwegs, also im Raum Ehingen, dem Alb-Donau-Kreis. Hinzu komme der Bereich Bodensee, Vorarlberg und auch Südtirol.

„Ganz viel meiner Tätigkeit ist auch Beratung“, erklärt er. Es gehe nicht nur um die eigentlich DJ-Tätigkeit, sondern auch um die entsprechende Eventgestaltung. Mit seinen Erfahrungen könne er wertvolle Inputs geben.

Für ihn sei darüber hinaus besonders, aus bestehender Musik einen Mix zu kreieren. „Jedes Lied hat seine Emotion. Diese gilt es, aneinanderzureihen und so das Publikum durch den Abend zu bringen. Das darf dann auch gerne mitsingen, springen und grölen.“ Glöckler: „Ich bin glücklich, wenn es eine coole Veranstaltung ist und freue mich auch immer über die Feedbacks.“ Genau das habe er während der langen Pause in der Corona-Pandemie vermisst.