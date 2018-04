Mit Mathe statt mit Deutsch gestartet

105 Schüler streben an der Anne-Frank-Realschule von Laichingen nach der Mittleren Reife. 50 Jungen und 55 Mädchen wollen den mittleren Bildungsabschluss. Mit Verspätung haben am Freitag die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Real- und Gesamtschulen begonnen, und zwar mit dem Fach Mathematik – statt des traditionellen Deutschaufsatzes.

Der Grund: Ein laxer Umgang mit den Prüfungsaufgaben im Fach Deutsch an einer Bad Uracher Gemeinschaftsschule, die vorzeitig geöffnet wurden und inzwischen auch in den sozialen Medien auftauchten, veranlasste das Kultusministerium, den Termin für den Deutschaufsatz landesweit zu verschieben, auf den nächsten Freitag.

Im vergangenen Jahr waren es 108 Zehntklässler, die den Abschluss an der Anne-Frank-Realschule in Laichingen machten. Im nächsten Jahr sind es etwas mehr, nämlich 116, die die Mittlere Reife ablegen wollen. Matheaufgaben mussten die Realschüler am Freitag in einer dreistündigen Prüfung lösen – aus den Bereichen der Trigonometrie, Algebra mit Bruchgleichungen, der Wahrscheinlichkeitsberechnung mit Prozentrechnen und der Stereometrie, die sich mit Raumkörpern befasst.

Am Dienstag das Fach Englisch

Ihre Fortsetzung finden die schriftlichen Prüfungen an Real- und Gesamtschulen im Lande am Dienstag mit der Fremdsprache Englisch und dann am Freitag mit Deutschaufsatz. In Englisch gilt es Fragen zu Texten zu beantworten und selbst Artikel zu verfassen, und das bei einer vorgegebenen Zahl an Wörtern. In Deutsch ist ein Rahmenthema zur Frage „Flüchtlinge bei uns. Aufgabe und Chancen für alle Beteiligten?“ zu bearbeiten, für das sich die Schüler das Jahr über vorbereiten und Materialien sammeln konnten. Zu dem Thema haben sie auch ein Kompendium erstellt. Ein weiteres Thema im Deutschaufsatz bildet der Roman „Meine Schwester Sara“ von Ruth Weiß, der von einer Burenfamilie in Südafrika handelt. Alternativ sind Textbeschreibungen aus den Gebieten der Lyrik und Prosa möglich.

Eigentlich haben die Abschlussprüfungen an den Realschulen im Lande schon im Herbst begonnen, als die Eurokom-Überprüfung anstanden. Mündlich getestet wurden dabei das Hörverstehen, die Präsentation eines Themas in einem kurzen mündlichen Vortrag sowie kommunikative und situative Aufgaben. Ihren Abschluss finden die Tests am 25. und 26. Juni, wenn eine fächerübergreifende Kompetenzprüfung auf dem Plan steht. In Gruppen von drei bis fünf Schülern präsentieren diese ihre Hausarbeit zu einem Thema aus mindestens zwei Fächern. Sich mündlich prüfen lassen können sich die Zehntklässler in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik am 27. Juni, etwa wenn sie auf Zwischennoten stehen. Falls ein Realschüler krankheitsbedingt einen Prüfungstermin nicht wahrnehmen kann, so sind für den 14. bis 16. Mai Nachholtermine angesetzt. Für das Fach Mathematik ist dies an der Anne-Frank-Realschule nicht notwendig, denn am Freitag waren alle 105 Prüflinge anwesend.

Zu 50 Prozent fließen die Noten der schriftlichen Prüfungen in den Fächern Deutsch und Mathematik ein, die zweite Hälfte macht die Note der Jahresleistungen aus. In Englisch zählt die schriftliche Prüfung lediglich 25 Prozent, da weitere 25 Prozent die Note der mündlichen Eurokom-Prüfung ausmachen und 50 Prozent die Jahresleistungen. Was die Abschlussprüfungen angeht, so besteht wie gehabt zwischen der Anne-Frank-Realschule Laichingen, der Ulrich-von-Ensingen-Realschule Ulm und der Elly-Heuss-Realschule Ulm eine Kooperation. Lehrkräfte tauschen sich zu den mündlichen Prüfungen aus und treffen sich im Vorfeld der Korrekturen zu Besprechungen, um Bewertungskriterien und einheitliche Standards bei der Benotung festzulegen.

In insgesamt drei Räumen im Obergeschoss des Hauses finden die Abschlussprüfungen an der Anne-Frank-Realschule in Laichingen statt, wo die Schüler in Ruhe arbeiten können. Jeweils zwei Lehrer führen im Schichtwechsel die Aufsicht, hinzu kommt eine Aufsichtsperson im Flur. Die Abschlussfeier ist auf Freitag, 13. Juli, angesetzt. Dann erhalten die Zehntklässler der Laichinger Realschule ihre Abschlusszeugnisse und vielleicht auch Preise und Belobungen. Rektor Johannes Treß und die vier Klassenlehrer Niki Schweizer, Jan Kirchhoff, Miriam Freund und Fritof Wilking händigen die Dokumente bei der Feierstunde aus.

Treß bedauert den Vorfall

Was die Verschiebung der Realschul-Abschlussprüfung wegen eines geöffneten Umschlags mit Prüfungsaufgaben angeht, so bedauert Rektor Johannes Treß den Vorfall: „Mir tut es für die Schüler leid. Doch dem Kultusministerium blieb nichts anderes übrig als die Verlegung.“ Es habe klar und konsequent gehandelt und den Vorfall nicht vertuscht. Das sei wichtig und richtig gewesen, da alle Jugendlichen die gleichen Chancen haben müssen. Die Schüler hätten die Verschiebung des Deutsch-Aufsatzes gelassen hingenommen. Fakt sei, dass die Deutschlehrer im Lande jetzt weniger Zeit für die Korrekturen haben. „Es ist schade und bedauerlich, dass eine unsachgemäße Öffnung passieren konnte“, meint Johannes Treß. Doch: Immer wieder würden Fehler passieren.