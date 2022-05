Mit diesen Büchern will die Stadtbücherei Lust auf Lesen machen

Der Frühling hat Einzug gehalten und mit ihm eine bunte Vielfalt an Blumen und Vogelgezwitscher. Auch in der Stadtbücherei Laichingen ist wieder eine bunte Vielfalt an Neuerscheinungen eingetroffen, woraus die Mitarbeiterinnen eine Auswahl an handverlesenen Empfehlungen zusammengestellt haben. Ob zeitgeschichtlicher Roman oder Krimi, Bilderbuch oder fantastische Geschichte – es wurde Klein und Groß und jeder Geschmack berücksichtigt. Lassen Sie sich inspirieren, das Team der Stadtbücherei wünscht viel Freude dabei.

Romane

Carsten Henn

„Der Geschichtenbäcker“

Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit. Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Sofie den italienischen Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend findet Sofie in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung: die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den Mut zur Veränderung.

Fazit: Ein Roman wie eine warme Decke, der berührt, unterhält, aber auch inspiriert und nachwirkt.

Bonnie Garmus

„Eine Frage der Chemie“

Die Chemikerin Elizabeth kämpft darum, in den konservativen 1950er-Jahren in den USA als Wissenschaftlerin Karriere zu machen. Mit Charme, Intelligenz und reichlich Sturheit verändert sie nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das aller amerikanischen Frauen, lange bevor der Feminismus Einzug hält.

Fazit: Bonnie Garmus hat eine literarische Heldin geschaffen, die in die falsche Zeit hineingeboren wird und gerade deshalb so ungeheuer zeitgemäß ist. Sie hat einen Roman geschrieben, der Sie mit einem Lächeln entlassen wird. Und Elizabeth Zott - die wird Ihr Leben verändern.

Der Papierpalast (Foto: Stadtbücherei)

Miranda Cowley Heller

„Der Papierpalast“

Elle Bishop, 50, glücklich verheiratet, steht vor einer großen Entscheidung: Bleibt sie bei ihrem Ehemann oder verlässt sie ihn und ihre Familie für ihren Jugendfreund, mit dem sie eine unvergessliche Nacht verbracht hat. Sie hat nur einen Tag Zeit, um herauszufinden, wer sie im Leben sein will und mit wem sie es verbringen möchte. Im Papierpalast, dem Sommerhaus der Familie, steht sie vor der Frage, welche Art des Glücks sie wählen wird.

Fazit: Ein großer Roman über die Sommer unseres Lebens und darüber, was es heute bedeutet, eine Frau zu sein.

Carmen Romero Dorr

„Das Geschenk eines neuen Glücks“

Berlin, 1938. Paulina Hoffmann ist noch ein junges Mädchen, als sie miterleben muss, wie ihre jüdische Herzensfreundin Anna spurlos verschwindet. Als der Vater und die beiden Brüder an der Front fallen, versinkt ihre Mutter in tiefer Trauer, und Paulina findet bei Verwandten in Madrid eine neue Heimat.

Berlin, 2016. Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter Paulina erbt Alicia eine Wohnung in Prenzlauer Berg, von deren Existenz niemand in der Familie etwas wusste. Alicias Reise von Madrid nach Berlin wird bald zur spannenden Begegnung mit der unbekannten Vergangenheit ihrer Großmutter. Dabei kommt Alicia einem Geheimnis mit weitreichenden Folgen für ihr eigenes Leben auf die Spur ...

Fazit: Die berührende Geschichte einer Frau, die sich mutig ihrem Schicksal stellt – fesselnd bis zur letzten Seite!

David Lagercrantz

„Der Mann aus dem Schatten“ (Die Rekke-Vargas-Reihe, Band 1)

Stockholm 2003: Ein Schiedsrichter der Fußballjugend wird erschlagen aufgefunden. Der Verdacht fällt sofort auf einen überengagierten Vater, doch es fehlen Beweise. Der neue Polizeichef holt daraufhin zwei Außenseiter ins Team: die junge Streifenpolizistin Micaela Vargas, die aus demselben Problemviertel wie der Verdächtige stammt, und den renommierten Psychologen Hans Rekke, ein brillanter Beobachter und Spezialist für Verhörtechniken. Rekke folgt bald einer ganz anderen Spur und gibt nicht nur Vargas Rätsel auf. Doch nur wenn beide an einem Strang ziehen, haben sie eine Chance gegen übermächtige Gegner. Denn dieser Fall ist weit größer, als anfangs angenommen.

Fazit: Nach dem Welterfolg der Millennium-Reihe: Die neue Thrillerserie des schwedischen Bestsellerautors.

Ronald H. Balson

„Esthers Verschwinden“

Deutschland, 1946: Eli Rosen und sein Sohn sind knapp dem Tod entkommen und warten in einem Lager für Displaced Persons auf ein Visum nach Amerika. Eli setzt alles daran, an Informationen über seine Frau zu gelangen. Esther verschwand im besetzen Polen, als er versuchte, seine Familie mit einem Pakt vor den Deutschen zu retten.

Chicago, 1965: Mithilfe einer Journalistin versucht Eli, ein Komplott aufzudecken, das bis ins Polen der Kriegsjahre reicht. Und endlich kommt er der Wahrheit um das Verschwinden seiner Frau näher.

Fazit: Ein ergreifendes Buch über die jahrzehntelangen Folgen des Holocausts.

Camilla Läckberg

„Henrik Fexeus Schwarzlicht“ (Die Dabiri-Walder-Trilogie, Band 1)

Wer ermordet eine Frau, indem er sie in eine Kiste sperrt und mit mehreren Schwertern durchbohrt? Weil der Fall an einen grausam missglückten Zaubertrick erinnert, zieht die Stockholmer Kommissarin Mina Dabiri den Profiler Vincent Walder hinzu, der selbst als Mentalist auftritt. Doch wie Mina kommt auch Vincent mit Menschen nicht sonderlich gut zurecht. Erst als eine weitere Leiche auftaucht und Vincent einen Code entschlüsselt, der auf einen Countdown hindeutet, beginnen Mina und er einander zu vertrauen – und die beiden müssen feststellen, dass ihre eigenen dunklen Geheimnisse im Zentrum des Falls stehen.

Fazit: In der Krimi-Reihe „Die Dabiri-Walder-Trilogie“ dreht sich alles um psychologische Untiefen, Rätsel, Codes und Illusionen. Die schwedischen Autoren Camilla Läckberg und Henrik Fexeus garantieren düstere skandinavische Spannung auf höchstem Niveau.

Jugendromane

Die Lügendiebin von Saskia Louis. (Foto: Stadtbücherei)

Saskia Louis

„Die Lügendiebin“

Die 17-jährige Fawn ist die beste Lügendiebin Mentanos, denn mit ihrer roten Magie entlarvt sie Lügen, sobald sie ausgesprochen werden. Ein lukratives Geschäft, denn in den Dunkeldieben findet sie immer freudige Abnehmer ihrer brisanten Ware. Doch ihr größter Raubzug geht schief: Im Haus der adeligen Familie Falcron wird sie von Caeden, dem Sohn und Familienoberhaupt, ertappt. Und schon findet Fawn sich selbst in der größten Lüge ihres Lebens wieder: Um nicht ausgeliefert und gehängt zu werden, muss sie ab sofort Caedens Verlobte mimen. Denn mit ihrer Fähigkeit will Caeden endlich den Mörder seines Vaters entlarven. Und so spielt Fawn das gefährliche Spiel mit, das sie immer weiter in die Abgründe führt und zwischen die Fronten geraten lässt.

Fazit: Lügen, Liebe und ein brisantes Geheimnis: Diese Geschichte hat alles, was ein Romantasy-Schmöker braucht. Ab 14 Jahren.

Katja Brandis

„Die Jaguargöttin“

Im Dschungelkönigreich Elámon werden Gestaltwandler wie Gottheiten verehrt. Eine von ihnen ist die junge Jaguar-Wandlerin Kitana, die mit ihrer Familie ein sorgloses Leben im Tempel führt. Bis zu dem Tag, als eine Intrige des Ersten Priesters Kitanas heile Welt zerstört und sie zwingt, in den undurchdringlichen Urwald zu fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem Clan von Panther-Wandlern, der zurückgezogen im Dschungel lebt und sowohl den Jaguargöttern als auch den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als Kitana den wilden, unberechenbaren Pantherjungen Ecco trifft, ändert sich alles für sie …

Fazit: Ein episches und emotionales Gestaltwandler-Abenteuer vor atemberaubender Regenwaldkulisse von Bestseller-Autorin Katja Brandis. Ab 12 Jahren.

Kinderbücher

Abi Elphinstone

„Caspar und die Träne des Phönix“

(Die vier verborgenen Reiche,

Band 1)

Caspar hasst Abenteuer. Am liebsten sitzt er in der Schulbibliothek und liest. Doch als er sich eines Tages vor den beiden Klassenfieslingen in der alten Standuhr versteckt, geschieht das Unglaubliche: Er findet sich in einem hohlen Baum wieder und vor ihm steht ein Mädchen mit Sommersprossen, die wie Sterne aussehen. Sie heißt Wilda Undank und bringt ihn unverzüglich vor die Zauberer von Wolkenstern. Damit nicht genug. Caspar muss die Rätsel der Nieselhexen lösen, den unheimlichen Nachtlingen entkommen und die böse Harpyie Morg besiegen. Ob ihm Wilda und Minidrache Arlo dabei helfen?

Fazit: Spannend und witzig von der ersten bis zur letzten Seite. Für alle Fans von Harry Potter, Percy Jackson und Greg’s Tagebuch. Ab 10 Jahren.

Rosanne Parry

„Als das Meer bebte“

Das Orca-Mädchen Wega soll einmal die Wegfinderin ihrer Familie werden. Sie kennt alle Buchten und Landzungen ihres Meeresarms, weiß alles über Boote, die mit ihrem Lärm das Wasser verdunkeln, und alles über Lachs. Doch dann bricht ein Seebeben aus, so stark, dass es die Orca-Familie auseinanderreißt und die Küste zerstört. Und plötzlich erkennt Wega nichts wieder. Als das „Blut" der gekenterten Boote in ihre Heimatbucht zu sickern droht, muss Wega für sich und ihren Bruder den richtigen Weg finden. Seite an Seite und Finne an Fluke.

Fazit: Ein beeindruckendes Plädoyer für den Erhalt der Umwelt und die Sorge um alle heimatlosen Lebewesen. Ab 9 Jahren.

Elys Dolan

„Drache undercover“

Lennart ist der erste Drache überhaupt, der durch die Drachenprüfung gefallen ist. Er liest eben lieber Bücher, als verzwickte Rätsel zu stellen, Dörfer zu fressen oder komplizierte Strickmuster zu stricken. Zum Glück fällt ihm eines Tages ein ganz besonderes Buch in die Hände: Das große Ritter-Handbuch für Anfänger. Lennart ist begeistert, denn endlich hat er seine Bestimmung gefunden: Ritter sein! Mit dem praktischen Handbuch und seinem abenteuerlustigen Ross Albrecht, der eigentlich ein Ziegenbock ist, kann das doch gar nicht schiefgehen, oder?

Fazit: Die illustrierte, urkomische Geschichte über ein ungewöhnliches Heldengespann macht auch dem größten Lesemuffel Spaß. Ab 8 Jahren.

Ein kleiner Vogel rettet die Welt. (Foto: Stadtbücherei)

Sheryl Webster

„Ein kleiner Vogel rettet die Welt“

Eines Tages geschieht etwas Schreckliches im Leben von Rotkehlchen Rosa: Ein Mann fällt den Baum, auf dem sie lebt, und zerstört dabei ihr gemütliches Nest. Das aber lässt Rosa sich nicht bieten. „Kein Mensch darf uns Tieren das Zuhause wegnehmen!“, ruft sie und besetzt kurzerhand das Hausdach des Mannes. Doch das ist nur der Anfang. Andere Tiere, deren Lebensraum bedroht ist, machen mit und plötzlich lümmeln Bären auf dem Sofa und sitzen Äffchen auf dem Klo. Dabei wäre es doch viel schöner, wenn alle friedlich miteinander leben könnten! Ob Rosa etwas einfällt?

Fazit: Eine ebenso gefühlvoll wie unterhaltsam erzählte Geschichte, die Kinder ab 4 Jahren mit wichtigen Themen wie Achtsamkeit, Natur- und Umweltschutz vertraut und deutlich macht, was jeder Einzelne von uns alles bewegen und erreichen kann.

Renate Liwska

„Was wäre, wenn…?“

Was wäre, wenn du deinen Geburtstag verschlafen würdest? Was wäre, wenn du zwischen unzähligen Eissorten wählen müsstest? Was, wenn du dich verlaufen hättest? Was wäre, wenn du einen Samen verschlucktest? Oder wenn die Fantasie mit dir durchginge? Was wäre, wenn alle zusammenarbeiten würden? Und was, wenn jeder teilen würde?

Fazit: Renata Liwskas bezaubernde Bilder und ihre vergnüglichen bis nachdenklich stimmenden Fragen regen die Fantasie an und bieten wunderbare Gesprächsanlässe für zu Hause und im Kindergarten. Ab 3 Jahren.