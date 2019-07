Mit der roten Corvette C1 geht es über die Alb

Das erste Oldtimertreffen Laichinger Alb findet als Ergänzung zum Laichinger Flugplatzfest am 8.September dieses Jahres statt. Treffpunkt ist dann der Jakob-Laur-Flugplatz. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein markenübergreifendes Oldtimertreffen. Fahrzeuge von 1924 bis in die 70er Jahre seien dabei. Mit Hilfe einer Moderation werden diese und Geschichten hinter den Gefährten vorgestellt. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme am Oldtimertreffen ist ein H-Kennzeichen.

Wer sich anmeldet, auf den wartet am Tag ein kostenloses Weißwurst-Frühstück. Weitere Informationen gibt es unter

Dort ist auch eine Anmeldung möglich.