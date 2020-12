Mit der Bücherei digital durch den Advent

Ungewöhnliche Zeiten erfordern kreative Maßnahmen. Die Stadtbücherei musste ihre Pforten coronabedingt wieder schließen. Veranstaltungen können nicht stattfinden. Um Kindern die Adventszeit zu verschönern und sie auf Weihnachten einzustimmen, liefert die Stadtbücherei das Vorleseabenteuer nach Hause. Im Portal „filmfriend“ gibt es Kino für daheim und der Förderverein bietet wieder einen Lieferservice an.

Bilderbuch-Show to go – digitale Vorlesestunde mit Tanja Ciborovius

Die erfahrene Vorleserin und Erzieherin Tanja Ciborovius hat die adventliche Geschichte „Der überraschende Weihnachtsbrief“ von Annette Amrhein in der Stadtbücherei – ohne Publikum – vorgelesen. Interessierte können sich in der Stadtbücherei persönlich, telefonisch oder per E-Mail melden und erhalten einen Link, über den die Geschichte via PC, Tablet oder Smartphone zuhause abgespielt und in gemütlicher Atmosphäre erlebt werden kann. Wer die Geschichte im Anschluss noch kreativ umsetzen möchte, bekommt aus der Stadtbücherei ein Basteltütchen mit kleinen Überraschungen geliefert.

Ermöglicht wird diese Aktion durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Stadtbücherei Laichingen.

Weihnachtsgeschenke aus der Stadtbücherei – großartige Filme für Cineasten

Für alle Cineasten (Freunde des Films) hält die Bücherei filmische Weihnachtsgeschenke in ihrer eBibliothek unter www.stadtbuecherei-laichingen.de bereit. Über das Filmportal „filmfriend“ steht allen angemeldeten Bibliothekskunden kostenlos rund um die Uhr ein abwechslungsreiches Advents- und Weihnachtsprogramm mit zahlreichen Neuerscheinungen und Highlights zur Verfügung. Neben Spielfilmhighlights, wie dem Gewinner des Goldenen Bären 2019 „Synonymes“ oder dem mehrfach preisgekrönten britischen Drama „Fish Tank“, empfiehlt die Stadtbücherei neue Naturfilme und Dokumentationen über Kunst und Musik, wie „It must schwing - die blue note story“ über das legendäre New Yorker Jazz Label. Für die jüngsten Zuschauer gibt es die wunderbar schräge Komödie „Ich bin William“ sowie weitere spannende und unterhaltsame Filme für die ganze Familie.

Lieferservice des Fördervereins

Zuhause bleiben und damit sich und seine Mitmenschen vor dem Corona-Virus schützen – das ist gerade das Gebot der Stunde. Aus diesem Grund ist die Stadtbücherei seit Mittwoch, 16. Dezember, geschlossen. Voraussichtlich ab dem 12. Januar 2021 ist die Stadtbücherei dann wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Um in der Zeit zuhause trotzdem an neuen Lesestoff oder Medien zu kommen, bietet die Stadtbücherei mit ihrem Förderverein ab sofort wieder – wie bereits im Frühjahr – einen Lieferdienst für Bücher, Filme, Brettspiele, Tonies und Hörbücher an. Mit dieser Aktion soll sowohl die Stadtbücherei unterstützt werden als auch die Laichinger Bürger, so der Vorsitzende des Fördervereins Friedemann Schlumberger.

Bestellungen nimmt die Stadtbücherei telefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten oder per E-Mail rund um die Uhr entgegen. Interessierte haben die Möglichkeit, eine Katalogrecherche bequem von zu Hause aus zu machen, um nach Medien zu suchen. Auch ohne konkrete Buchvorstellungen stellen die Bibliotheksmitarbeiterinnen Lesern gerne Literatur zu einem bestimmten Genre oder nach inhaltlichen Wünschen zusammen. Selbst Überraschungspakete für Kinder, Familien oder Erwachsene sind möglich.

Die Auslieferung erfolgt kontaktlos an einem vorher vereinbarten Ort. Die Rückgabe kann über den Medienrückgabekasten vor der Stadtbücherei erfolgen. Das Büchereiteam bedankt sich sehr herzlich für die tatkräftige Unterstützung.

Alle entliehenen Medien mit Rückgabetermin zwischen dem 16. Dezember und dem 10. Januar werden automatisch bis zum 10. Januar verlängert. Eine Rückgabe im Jahr 2020 ist also nicht mehr notwendig.

Und auch online

Außerdem steht die eBibliothek unter www.stadtbuecherei-laichingen.de rund um die Uhr zur Verfügung.