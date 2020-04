Mit dem Megaphon gegen Corona: Charité Togo startet Präventionsprojekt mit Partnerverein

Die Corona-Pandemie hat seit Wochen unser Leben fest im Griff. Aber nicht nur in Asien, Europa und den USA, sondern auch in Westafrika und Togo stellt das Corona-Virus ein großes Problem dar und stellt die Menschen vor großen Herausforderungen.

Dort trifft es die Bevölkerung besonders schwer, da das Gesundheitssystem auf die Versorgung von Intensivpatienten nicht ausgerichtet ist und durch die private Finanzierung des Systems viele Menschen keinen Zugang zu medizinischen Maßnahmen haben.

Der Laichinger Verein Charité Togo hat daher entschieden, in Zusammenarbeit mit dem togoischen Partnerverein OSV-Togo ein Präventionsprojekt zu realisieren. Ziel ist es, die Menschen für die Krankheit zu sensibilisieren und die Ausbreitung des Virus in Togo weiter zu bremsen.

50 Dörfer sollen profitieren

Im Einzelnen ist eine Sensibilisierungskampagne in 50 Dörfern und Vierteln des Landkreises Kloto geplant. Dabei sollen zunächst Dorfchefs, Lehrer, Krankenpfleger und andere Vertreter der Dorfgemeinschaft in Kleingruppen geschult werden, die als Multiplikatoren für die Bevölkerung wirken. Weiter werden am Markttag mit einem Megaphon kurze Vorträge zur Problematik Corona-Virus/COVID-19 gehalten. Es wird insbesondere auf die Bedeutung der Einhaltung von Hygienemaßnahmen zur Vermeidung von Infektionskrankheiten aufmerksam gemacht, die nicht nur in Zeiten von Corona über Leben und Tod entscheiden können.

Das Team der OSV-Togo wird zudem an jedem besuchten Ort eine Vorrichtung zum Händewaschen und Desinfizieren installieren und kleine Päckchen mit Seife und Informationsmaterial für die Bevölkerung ausgeben. Die kleinen Kranken- und Erste-Hilfe-Stationen werden zudem mit Desinfektionsmittel, Fieberthermometer und Mundschutz ausgestattet.