Mit aller Macht gegen den Abstieg

Trotz einer schlechten Hinrunde mit nur sieben Pünktchen auf dem Konto geht Stephan Allgöwer, Trainer des Fußball-Kreisliga A-Ligisten TSV Berghülen optimistisch in die Rückrunde. 18 Spiele haben die Berghüler noch vor sich, in denen sie trotz einer bisher umständlichen Vorbereitungszeit gleich in die Vollen gehen wollen.

Viele neue Fakten gibt es bei den Fußballern des TSV Berghülen seit Beginn der Winterpause nicht, auch wenn das Abstiegsgespenst schon lange ein Begleiter ist. „Wir wissen, dass wir einiges draufpacken müssen, damit es mit dem Klassenerhalt klappt. Die Bedingungen dafür waren aber bisher sehr schlecht“, sagt Berghülens Trainer Stephan Allgöwer. Alle geplanten Testspiele mussten aufgrund der Witterung abgesagt werden. „Ich bin Jahrzehnte schon im Geschäft auf der Alb. Aber dass alle Spiele abgesagt werden mussten, ist auch mir noch nicht unter gekommen. Dabei wäre es in unserer Lage sehr wichtig gewesen, taktisch und spielerisch viel auszuprobieren“, sagt Allgöwer. An der Trainingsbeteiligung und am Fleiß seiner Mannschaft kann Allgöwer nichts bemängeln. „Die Spieler haben schon vor Beginn der ersten Trainingseinheiten eigenständig ein Konditions- und Kraftprogramm absolviert, das hat gut geklappt. Und auch sonst sieht man, dass die Truppe mit aller Macht und Kampf ans Werk geht, damit es mit dem Nichtabstieg klappt.“

Chancenverwertung: schlecht

Konditionell scheint der TSV deshalb gut aufgestellt zu sein, wichtig werden nun die Tage bis zum Start am 4. März beim Spitzenreiter in Dornstadt. „Ich hoffe, wir können nun auch auf dem Platz mehr arbeiten, um unsere Defizite aus der Hinrunde zu verbessern“, so Allgöwer. Dies ist – neben dem Spiel gegen den Ball – die Chancenverwertung. „Wir haben etliche Punkte liegen lassen, da wir sehr viele Chancen gebraucht haben, um zum Erfolg zu kommen“, sagt Allgöwer und ergänzt: „Wichtig ist, dass wir alle trotz des bisherigen Abschneidens an einem Strang ziehen. Und die Jungs zeigen bisher, dass sie das wollen und können.“

18 Partien hat der TSV Berghülen inklusive der Nachholspiele noch vor sich. „Da kann noch viel passieren. Wir haben es selbst in der Hand, uns zu retten“, sagt der Trainer des Tabellendrittletzten, der derzeit – das ist positiv – keine Verletzten im Kader zu beklagen hat. „Natürlich wollen wir es nicht so spannend machen, wie in der letzten Saison, als wir erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sicher hatten. Aber wenn nötig, werden wir bis dahin kämpfen. Ich bin optimistisch, dass die Mannschaft das schafft.“