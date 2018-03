„Minis“ hören heute „Weck bloß Tiger nicht auf!“

Ein bezauberndes Mitmachbuch für kleine und große Tierfreunde steht auf dem Programm, wenn Erzieherin Tanja Ciborovius das nächste Mal in die Stadtbücherei kommt. In dem Buch „Weck bloß Tiger nicht auf“ geht es um ein Tierkind, das tief und fest schläft. Aber, ojemine! Es liegt mitten im Weg! Wie sollen alle anderen Tiere an ihm vorbeikommen, ohne Tiger aufzuwecken? Das wird RICHTIG knifflig. Die kleinen Zuhörer dürfen ihnen dabei helfen... Alle Kinder zwischen 1 ½ und 3 Jahren sind am Donnerstag, 22. Februar, um 9.30 Uhr dazu eingeladen, der Geschichte zu lauschen. Ebenfalls auf dem Programm stehen wieder Fingerspiele, Lieder und Kniereiter. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei persönlich oder unter 07333 / 4253 entgegen.