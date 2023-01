Minis erleben die Stadtbücherei

Zur ersten Mini-Veranstaltung der Stadtbücherei Laichingen im neuen Jahr am Donnerstag, 19. Januar, um 9.30 Uhr bringt Tanja Ciborovius das Bilderbuch „Grummelbär will schlafen“ mit. Dies teilt die Stadbücherei mit. Während Fuchs, Eule, Eichhörnchen und Hase mit dem Sammeln ihrer Wintervorräte beschäftigt sind, versucht ein alter Braunbär vergebens, in den Winterschlaf zu fallen. Doch schließlich hat Fleck, der fürsorgliche kleine Hase, eine Idee. Kinder zwischen eineinhalb und drei Jahren sind mit ihren Eltern oder Großeltern zu der Veranstaltung eingeladen. Auf dem Programm stehen wieder Fingerspiele und Kniereiter. Gesungen wird ebenfalls. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei persönlich oder unter Telefon 07333/4253 entgegen. Ermöglicht wird diese Veranstaltungsreihe durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Stadtbücherei.