Millionen-Neubau für Landratsamt gerade eröffnet – und schon jetzt zu klein

Vor allem Bund und Land sei es zu verdanken, dass der Alb-Donau-Kreis (wie auch andere Landkreise) wohl einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise kommen wird. Obwohl die genauen Modalitäten noch unklar seien, zeichne sich schon jetzt ab, dass die finanziellen Corona-Hilfen seitens des Landes und des Bundes „eine große Kommunalfreundlichkeit“ aufweisen werden, so Landrat Heiner Scheffold. Konkret sollen die Kommunen (was wiederum dem Kreis zugute kommt) große Teile ihrer Gewerbesteuerausfälle erstattet bekommen. Allerdings sei dies, so Scheffold, „eine einmalige Sache“. „Wir müssen damit klarkommen.“ Im Detail seien die finanziellen Auswirkungen der Krise auf den neuen Haushalt für das kommenden Jahr noch nicht abzusehen. Scheffold wagte aber die Prognose, dass sowieso nicht das Jahr 2021 „das bittere Jahr“ werde – sondern erst das Jahr 2022.