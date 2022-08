Mike van Hyke haut sein zweites Studioalbum raus

Er stammt aus Laichingen und zog von der Alb an die Donau, nicht nur um als Meister seinen eigenen Friseursalon zu betreiben, sondern auch um an seinem Traum zu arbeiten, im Rampenlicht zu stehen. Jetzt bringt Mike von Hyke sein zweites Album heraus. Einer der 19 Titel, der Song „Grenzenlos“, so heißt auch das Album, ist bereits als Single zu hören und steht als siebenminütiges Musikvideo im Netz.

Kurzfilm gibt Vorgeschmack

Das Album „Grenzenlos“ kommt am 9. September heraus. Das Video zum Song „Grenzenlos“ ist seit einigen Tagen abrufbar. Mike erklärt: „Das Video ist wie ein Kurzfilm aufgebaut und dauert rund sieben Minuten. So etwas gab es im Schlagergenre bisher kaum.“ In dem Streifen träumt sich ein gestresst nach hause gekommener Mike van Hyke zu einer TV-Doku über Island, die Sonnenklar.TV-Moderator Jan Kuhnath eingesprochen hat, auf diese Insel der Gegensätze von Feuer und Eis. „Grenzenlos“ sei auch im Sinne von Freiheit zu verstehen, sagt Mike.

Themen aus dem Leben gegriffen

Über ein Jahr lang hat Mike van Hyke an seinem neuen Album gearbeitet. Er sagt: „Es ist ein sehr persönliches Album geworden. Die Themen der Songs sind so aus dem Leben gegriffen, dass sich eigentlich jeder damit auseinandersetzen kann.“ Damit meint er nicht nur „Grenzenlos“, das für ihn von Freiheit kündet. Er erklärt, dass er beispielsweise mit dem Song „Mein größter Fehler“ seine Scheidung vor eineinhalb Jahren verarbeitet hat. Und bei „Ich feier’ den Tag“ gehe es darum, jeden Tag so zu leben, als sei dieser Tag der letzte, sagt der 32-Jährige.

Fachleute aus der Szene wirken mit

Für das Schreiben der Songs und für die Produktion hat sich Mike van Hyke renommierte Fachleute aus der Schlagerszene ins Boot geholt. Er nennt Alexander Schmoll, der unter anderem Titel für Matthias Reim oder auch Helene Fischer schreibt. Auch Tobias Reitz schreibt Songs für Helene Fischer oder beispielsweise für Andrea Berg. Ebenfalls beteiligt war der Niederländer Nils Megens, der für den holländischen Sänger Eloy de Jong schreibt, der Mitglied der englisch-niederländischen Boygroup „Caught in the Act“ war und inzwischen als Moderator und Solist unterwegs ist.

Studio-Aufnahmen in Burgau

Produziert hat Mike van Hyke das Album zusammen mit Michael Fischer, der unter anderem auch Stefan Mross und dessen Frau Anna-Carina Woitschack zusammenarbeitet. Sie belegte in der 2011er-Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ den achten Platz. Mike fuhr oft nach Burgau zu Michael Fischers Studio, um dort am Album zu arbeiten.

Mike van Hyke sagt: „Wir haben Titel für Titel produziert.“ Das habe viel Zeit in Anspruch genommen, denn: „Das Einsingen ist das Kleinste. Es muss zunächst das Grundgerüst stehen aus Rhythmus und Melodie, bevor man an den Feinschliff gehen kann.“

Nun wartet Mike, der in Neu-Ulm sowohl einen Friseursalon betreibt als auch nebenan die Café-Bar „Mike’s“ auf die Veröffentlichung des Albums am 9. September. Wer schonmal reinhören und wissen möchte, wohin die Reise musikalisch geht, klickt das Video „Grenzenlos“.