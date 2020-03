Mesale Tolu hat sich nicht gebeugt – auch nicht in türkischer Haft

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am 8. März hatten die Laichinger Stadtbücherei und die Volkshochschule die Journalistin Mesale Tolu ins Alte Rathaus nach Liachingen eingeladen: zu Lesung und Gespräch über ihr im Mai 2019 erschienenes sehr persönliches Buch „Mein Sohn bleibt bei mir! – Als politische Geisel in türkischer Haft.“

Der Bürgersaal war bis auf den letzten Platz besetzt, fast gleich viele Männer wie Frauen waren gekommen, darunter viele türkische Unterstützerinnen und Familienangehörige, die während der Haftzeit von Mesale Tolu regionale Kampagnen für ihre Freilassung ins Leben gerufen hatten.

Cengiz Dogan, ihr Laichinger Onkel, sei einer der Begründer der Solidaritätsinitiative gewesen. Laichingen sei für sie Teil ihrer Jugend, hier habe sie viele Wochenenden und Ferien bei ihren Verwandten verbracht, leitete Tolu die Lesung ein.

Mesale Tolu ist 36 und wirkt zierlich. Aufgewachsen in Ulm, studierte sie nach dem Abitur in Frankfurt Ethik und Spanisch. 2007 erhielt sie die deutsche Staatsbürgerschaft und legte die türkische ab.

In Istanbul arbeitete sie als Übersetzerin und Journalistin bei Zeitungen und beim Rundfunk bis zu ihrer Verhaftung im April 2017. In dieser Zeit nach dem missglückten Putschversuch ließ Präsident Erdogan Anhänger der Gülen-Bewegung, Kurden und Intellektuelle aus dem Weg räumen.

160 000 politische Oppositionelle seien derzeit in Haft. Tolus Ehemann Suat, Mitglied einer Oppositionspartei, war drei Wochen vor ihr verhaftet worden.

Es war ein Überfall auf mein Leben Mesale Tolu

Diesen „Überfall im Morgengrauen“ beschreibt sie eindrücklich im ersten Kapitel ihrer Lesung: Eine türkische Antiterroreinheit, zehn vermummte Männer, stürmt ihre Istanbuler Wohnung und reißt sie und ihren damals zweijährigen Sohn Serkat aus dem Schlaf. Sie werden mit der Waffe bedroht, zu Boden gedrückt. Sie wird als deutsche Agentin beschimpft, die Wohnung wird dreieinhalb Stunden lang durchsucht – ohne Durchsuchungsbefehl, ohne die Möglichkeit, einen Rechtsbeistand anrufen zu können. „Es war ein Überfall auf mein Leben“, sagt sie, „Solche Razzien sind normal geworden in der Türkei.“

Sie muss ihren Sohn bei Nachbarn lassen und wird ins Polizeipräsidium gebracht. Diese Trennung von ihrem Sohn ist besonders schmerzhaft für sie, da sie mit sechs Jahren ihre Mutter durch einen Autounfall verlor. Sie erzählt: „Nach der Verhaftung begann ein widerliches Spiel mit meiner Würde und der Fürsorge für meinen Sohn: Wenn ich kollaborierte, käme ich frei.“

Sie lässt sich nicht erpressen. Sie kommt in eine Zelle mit Neonlicht, Audio- und Videoüberwachung, einer tickenden Uhr, Gummimatraze.

Erniedrigende Verhöre folgen, Nacktdurchsuchungen, sexuelle Übergriffe. Tolu sagt: „Meine in meiner Jugend in Deutschland erworbene Vorstellung einer freien und gerechten Welt war zu Ende.“

Als sie von ihren Anwälten erfährt, dass es ihrem Sohn psychisch sehr schlecht gehe, reagiert sie mit Hungerstreik und holt ihn zu sich ins Gefängnis: In einer Gemeinschaftszelle mit 23 anderen Frauen erfährt sie ein hohes Maß an Frauensolidarität: Eine Mitgefangene hämmert so lange an die Tür, bis die Aufseher Schnuller und Windeln bringen.

Eine andere näht aus ihrer Bluse einen Pyjama für das Kind, Spielzeug wird selbst hergestellt aus Alltagsprodukten.

Einen Hauch von Freiheit erfährt der kleine Junge nach einigen Monaten auf der Fahrt zum Gefängnis, in dem sein Vater einsitzt und fordert ab da: „Ich will auch Fußball spielen, Hamburger essen und echte Gummibären.“ Der Junge wird zu seinem Großvater und ihrer Schwester und deren Familie nach Deutschland gebracht.

Nach sechs Monaten Haft startet der Prozess gegen sie, begleitet von einer hohen internationalen Medienpräsenz. Auch in Ulm finden Protestdemonstrationen statt. Der Staatsanwalt fordert 15 bis 35 Jahre Haft für sie. Gerhard Schröder, „ein alter Freund Erdogans“ – so Mesale Tolu – wird als Vermittler eingeschaltet.

Drei deutsche Geiseln sind zu jener Zeit in Haft: Dokumentarfilmer Peter Steudtner, Denis Yüzel und sie. Steudtner kommt frei, was gut gewesen sei, sagt Tolu, „da er kein Wort Türkisch spricht“.

Sie hält beim Prozess ihre eigene Verteidigungsrede – und wird unter den Auflagen „Meldepflicht und Ausreisesperre“ freigelassen. Aber nur zum Schein. Gerettet wurde sie letztendlich durch die Hartnäckigkeit des deutschen Botschafters Martin Erdmann.

Am Ende der Lesung verliest Mesale Tolu den berührenden Brief ihrer Zellengenossin Hatice Dunan, einer Journalistin, der Propaganda und Umsturzversuch vorgeworfen werden, die verurteilt ist zu lebenslanger Haftstrafe. Über Mesale schrieb sie: „Ihre ungebrochene Haltung gab uns Mut … sie umarmte das Leben voller Hoffnung.“

In der anschließenden Fragerunde wird Mesale Toklu gefragt, ob sie sich in Deutschland sicher fühle, was sie eindeutig bejaht. Nach ihrem Buch und ihren Vorträgen sei ihr jedoch eine Einreise in die Türkei nicht mehr möglich, obgleich ihr Mann, aufgewachsen in der Türkei, lieber in seinem Heimatland leben würde.

Sehr geholfen haben ihr die Postkartenaktionen von „Amnesty international“ und „Reporter ohne Grenzen“: Die Kontrollinstanzen im Gefängnis hätten kapituliert vor der Menge der eingehenden Post.

Bezüglich der deutschen Politik kritisierte Mesale Tolu die Unterstützung Erdogans als „EU- und NATO-Partner.“ Nach ihrer Einschätzung müsse er Kriege führen, um seine Macht zu demonstrieren und das Nationalgefühl zu stärken.

Und ihr mittlerweile fünfjähriger Sohn? Er sei sehr lebensfroh und poche auf sein Recht auf Selbstbestimmung, selbst wenn es drum ginge, seinen Teller leer essen zu sollen.