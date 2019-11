Menschen mit Behinderung: Besonderes Konzert steht in Laichingen an

Die Behindertenhilfe Habila und der Förderverein „Laichingen inklusiv“ feiern das zehnjährige Bestehen. Ziel des Fördervereins ist es, neben der finanzielle Unterstützung von Freizeitangeboten und Fördermaßnahmen der Klienten auch öffentlich zu zeigen, was auf der Laichinger Alb für Menschen mit Behinderung möglich ist.

So entstand der Wunsch

So entstand der Wunsch, zum „Geburtstag“ ein besonderes Konzert zu organisieren. Gesagt, getan: Die inklusive Bigband „Groove inclusion“ aus dem unteren Remstal kommt am Sonntag, 1. Dezember, zum Konzert in die Daniel-Schwenkmezger-Halle. Einlass ist ab 17 Uhr. Ab 18 Uhr stehen Grußworte und das Konzert auf dem Programm. Die 28 behinderten und nicht behinderten Musiker „swingen“ seit dem Jahr 2014 gemeinsam. Sie hatten inzwischen schon Auftritte in Peking und in Budapest; für das kommende Jahr stehen eine Einladung vom Auswärtigen Amt nach Russland sowie eine Reise nach Südkorea schon fest.

Tickets für das Konzert am Sonntag, 1. Dezember, in der Daniel-Schwenkmezger-Halle gibt es für fünf Euro bei Aegis sowie bei Habila. Der Eintritt ist für Menschen mit Behinderung frei.