Mehrere falsche 50-Euro-Scheine im Umlauf – Polizei warnt vor Falschgeld

Im Raum Laichingen sind nach Polizeiangaben in den vergangenen Tagen mehrfach falsche 50-Euro-Scheine in Umlauf gebracht worden. Der Polizei sind insgesamt vier Fälle bekannt.

Demnach soll am Samstag im Laichinger Ortsteil Feldstetten ein Unbekannter bei einer Musik-Veranstaltung mit einer falschen Euro-Banknote bezahlt haben. Dies fiel aber erst auf, als der Veranstalter die Einnahmen zur Bank gebracht hatte.

Falsche Banknoten auch in Geschäften

Vergangene Woche tauchten auch in Geschäften in Westerheim und Laichingen falsche 50-Euro-Scheine auf: zwei Mal in Westerheim, ein Mal in Laichingen.

Die Polizei ermittelt jetzt und rät, bei einem Verdacht auf Falschgeld sich

zunächst ruhig zu verhalten,

den „Herausgebern“ des falschen Geldes zu sagen, dass der Schein nicht angenommen werden kann,

das Aussehen der Person, mögliche Fahrzeuge und Kennzeichen genau einzuprägen

und unverzüglich die Polizei zu verständigen.