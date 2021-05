Mehr Plätze für die Jüngsten ist das Ziel

Das Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben ist eine Außenstelle des Landratsamtes und wird nur noch sechs Jahre am Standort Bad Waldsee bleiben. Die als verbrauchernah bekannte Einrichtung an der Schillerstraße 34 wird ab 2027 gemeinsam mit der Fachschule für Hauswirtschaft in den Neubau der Edith-Stein-Schule an der Ravensburger Schützenstraße umziehen. Auf ein entsprechendes Raumprogramm für dieses berufliche Schulzentrum hat sich der Kreistag Ende März mehrheitlich verständigt.