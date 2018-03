Mehr Mitglieder, neue Gruppen: Beim Suppinger Sportverein läuft’s rund

Einige Wechsel hat es im Vorstandsgremium des Sportvereins Suppingen bei dessen Mitgliederversammlung gegeben. Die zahlreich anwesenden Mitglieder stimmten am Freitag im Sportheim zudem „einer moderaten Anpassung der Mitgliedsbeiträge“ zu, so der Verein in einer Mitteilung.

Diverse Ämter standen turnusmäßig zur Wahl, bei der sich einige Wechsel ergaben. Bernd Kühnle wurde als Vorsitzender wieder gewählt, ebenso wurden Rene Nüßle (Abteilungsleiter Fußball), Ralf Burkhardt (Jugendleiter Fußball), Jana Söll (stellv. Abteilungsleiter Turnen), Nicole Erne (stellv. Jugendleiterin Turnen), Birgit Hack, Jochen Rösch (beide Besitzer) und Hans Grasy (Kassenprüfer) in ihren Ämtern bestätigt. Michael Nüßle, bisher Schriftführer, wurde zum neuen Kassier gewählt. Gerald Dußler folgt ihm als Schriftführer nach. Die bisherigen Kassiererin Karin Stucke übernimmt das zuletzt unbesetzte Amt der Abteilungsleiterin Turnen. Sandra Fülle ist als Beisitzerin neu in der Vorstandschaft.

Eröffnet worden war die Mitgliederversammlung vom Vorsitzenden Bernd Kühnle, der alle Anwesenden begrüßte und den Mitgliedern und Helfern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr dankte. „Es wurde vieles geschafft“, berichtete Kühnle; sowohl im sportlichen Bereich als auch bei der Umsetzung und Fertigstellung baulicher Maßnahmen. Abgerundet wurde das Jahr durch die „sehr erfolgreiche Ausrichtung diverser Veranstaltungen“.

Auch der Bericht von Kassiererin Karin Stucke fiel „sehr positiv aus“. Trotz größerer Investitionen für Sportgeräte und des Baus eines neuen Lagergebäudes konnte ein Gewinn erwirtschaftet werden. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Buchführung.

Danach stellte Michael Nüßle die aktuellen Mitgliederzahlen vor. Der Verein hat aktuell 573 Mitglieder – das bedeutet einen Zuwachs um 22 Mitglieder. Alle weiteren Zahlen zeugten von einer „sehr ausgewogenen Vereinsstruktur“, der Anteil der aktiven Sporttreibenden sei relativ hoch.

Nüßle berichtete weiter über die bearbeiten Themen durch die Vorstandschaft und blickte auf größere Veranstaltungen, wie den Tag der offenen Vereinstür, die Jahresfeier und die Theateraufführungen zurück. Alle Veranstaltungen seien gut besucht gewesen und bei den Besuchern sehr gut angekommen. Auch im neuen Vereinsjahr werde wieder einiges geboten sein, so Nüßle. Neben den vielen sportlichen Aktivitäten soll im Oktober das Weinfest veranstaltet werden, und im Januar 2019 wieder „die bekannten und beliebten Theateraufführungen“. Die Vorstandschaft wurde von den Mitgliedern daraufhin einstimmig entlastet.

Berichte der Abteilungen

Nach einer Pause berichteten die Abteilungsleiter Rene Nüßle (Fußball), Ralf Burkhardt (Jugendfußball), Jana Söll (Turnen) und Florian Claß (Tischtennis) über die vielen Aktivitäten innerhalb den Übungs- und Trainingsgruppen.

Die Turnabteilung kann einen ordentlichen Zuwachs vor allem im Kinder- und Jugendturnen verzeichnen, zudem wurde im Herbst die Übungsgruppe „Jumping-Fitness“ gegründet. Die angebotenen Kurse liefen „sehr vielversprechend“ und seien ebenfalls sehr gut besucht.

Die Fußballer haben dagegen mit Personalengpässen zu kämpfen, es gibt jedoch Ideen, um der Situation entgegen zu wirken. Die Jugendfußballer des SVS bilden schon seit Jahren eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Berghülen und dem TSV Seißen. In der vergangenen Saison konnten sehr respektable Ergebnisse in höheren Spielklassen erreicht werden. Auch in der laufenden Saison nehmen alle Jahrgänge am Spielbetrieb teil, es laufe „sehr ordentlich“.

Die Tischtennisabteilung könne leider auch dieses Jahr keine aktive Mannschaft stellen, jedoch werde versucht, über einen geregelten Trainingsbetrieb eine Mannschaft aufzubauen.

Abgerundet wurden die sportlichen Aktivitäten durch kameradschaftliche Aktionen und Ausflüge, wie einen Jugendausflug, den Besuch des Turnfestes in Berlin, Saisonabschluss-Fahrten, Kinderfasching und die gemeinsame Jugendweihnacht. Der Fokus soll in den nächsten Jahren weiter auf der Qualifizierung der Trainer und Übungsleiter liegen. Investitionen in Sportgeräte, aber auch die Schaffung neuer Übungsgruppen und Übungsinhalte im Jugend-, Erwachsenen- und im Seniorenbereich seien geplant. Damit das Sportangebot auch künftig „attraktiv für die Mitglieder“ ist und zum Sporttreiben anregt. Fragen oder Anregungen der Mitglieder gab es keine und die Versammlung wurde geschlossen. Im Anschluss wurden Fotos von Veranstaltungen, Ausflügen und sportlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres angeschaut.