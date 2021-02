Mehr Mathe-Durchblick beim „Nix-Blicker-Kurs“

Die VHS Laichingen – Blaubeuren – Schelklingen reagiert auf den neuen, veränderten Schulalltag. Online-Lernformate verlangen mehr selbständiges Lernen und Begreifen. Deswegen bietet die VHS für Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Klassenstufen Begleitkurse zum Mathematikunterricht an. Das schreibt sie in einer Mitteilung.

In diesen Kursen lernen die Teilnehmenden in kleinen Gruppen. Junge Mathetrainerinnen und -trainer stehen beratend zur Seite und erklären und vertiefen den laufenden Stoff. In Zeiten von Corona finden diese Kurse online statt.

Kleine Gruppen treffen sich online und später auch real

In regelmäßigen Abständen treffen sich kleine Gruppen zum gemeinsamen Austausch. Der aktuelle Unterrichtsstoff wird vertieft, Fragen können gestellt und bearbeitet werden. Dem einsamen und ratlosen Lernen vor dem PC kann mit der VHS ein Ende gesetzt werden.

Sobald es wieder möglich ist, werden die Kurse in Präsenz fortgesetzt.

Folgende Kurse werden angeboten:

Für die Realschule Klasse 10 mit der Lehramtsstudentin Rebecca Glogger. Sechs Vormittage, jeweils samstags von 8.30 bis 10.30 Uhr, am 6., 13. und 20. März sowie am 17. und 24. April und am 8. Mai.

Für Kursstufe 2 im Endspurt auf das Abitur mit Mathetrainer Tom Mangold. Fünf Termine, jeweils freitags von 14.15 bis 17.15 Uhr in Präsenz beziehungsweise von 14 bis 16 Uhr im Online-Unterricht an folgenden Terminen: 5. und 19. März, 9. und 23. April sowie 7. Mai.

Für Kursstufe 1 mit Mathetrainer Tom Mangold, sechs Vormittage, jeweils samstags von 9 bis 12 Uhr, Beziehungsweise von 10 bis 12 Uhr im Online-Unterricht, an folgenden Terminen: 6., 13. und 20. März, 17. und 24. April und am 8. Mai.

Nix-Blicker-Kurs für Matheschüler: Wie kann ich Mathe lernen, wenn ich es nicht verstehe? Gedacht ist der Kurs für für Realschülerinnen und Realschüler der Klassen 8 bis 10. Drei Stunden für Verzweifelte und all diejenigen, die besser Lernen möchten. Dominic Berchtold, Lehrer für Mathematik, gibt online die richtigen Lerntipps, um es besser zu verstehen und Erfolg beim Lernen zu haben, am Mittwoch, 3. März, von 14 bis 17 Uhr.

Hier gibt es alle Antworten

Das VHS-Programm steht im Netz unter www.vhs-lai.de. Fragen zum Angebot beantwortet das Team gerne auch telefonisch unter der Nummer 07333/925200 von 8 Uhr bis 12 Uhr, montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Zu diesen Zeiten sind auch Anmeldungen möglich. Jederzeit anmelden kann man sich im Netz.