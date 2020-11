Mehr als eine Schreckensnacht auf der Alb

Der 9. November 1938: Es ist nun 82 Jahre her, dass die heute als „Pogromnacht“ bezeichnete, deutschlandweit vom Nazi-Regime angeordnete Tat weltweit Entsetzen hervorrief. Damals wurde allen noch in Deutschland lebenden Juden endgültig bewusst, dass ihr einst geliebtes Vaterland zu einer Mördergrube geworden war. In ganz Deutschland waren die jüdischen Gotteshäuser in Brand gesteckt oder anderweitig verwüstet worden, Tora-Rollen mit dem geheiligten Bibeltext in den Dreck geworfen und zertrampelt, jüdische Geschäfte und Wohnungen – zum Teil unter dem Beifall johlender Zuschauer – demoliert und jüdische Männer, oft solche, die mit christlichen Kollegen vereint im Weltkrieg an der Front gestanden hatten, nun mit Gewalt aus ihren Wohnungen geholt, gedemütigt, misshandelt und dann in die aufnahmebereiten KZs verbracht.

Schrecken auch auf der Alb

Einer von ihnen, der letzte rechtmäßige Besitzer der Laichinger Traditionsfirma „Mechanische Leinenweberei Laichingen“, Alfred Rudolf Kahn, der sich nach seiner Zwangsenteignung in Laichingen an seinen Hauptwohnsitz Stuttgart zurückgezogen hatte, gehörte zu diesen nach Dachau Deportierten, ebenso wie sein Vater Paul Kahn, der einst vielen Laichinger Bürgern Arbeit und Brot gegeben hatte. Aus den Erinnerungen von Alfred P. Kahn über diese Schreckenszeit wurde im vorigen Jahr in einer Gedenkstunde in Laichingen vorgelesen.

In diesem Jahr kann wegen der Corona-Beschränkungen keine Gedenkstunde stattfinden. Dennoch soll an diesem Tag wieder an die damaligen Verbrechen – auch in der weiteren Umgebung auf der Alb – erinnert werden.

Denn auch ein anderer Alb-Bewohner wurde Opfer der Zerstörungswut fanatischer SA-Schergen – auch er wurde, ebenso wie viele andere Männer, aus seiner Familie gerissen, fast zu Tode geprügelt und dann nach Dachau verbracht: der evangelische Christ und lange als erfolgreicher Landarzt in und um Böhringen praktizierende Dr. Karl Ernst Baer. Seines Schicksals sei an dieser Stelle gedacht.

Karl Ernst Baer als Landarzt in Böhringen

Dr. Karl Ernst Baer, im Jahr 1900 als Sohn eines angesehenen jüdischen Stuttgarter Tierarzts geboren, hatte in Tübingen Medizin studiert, Praktika in der inneren und chirurgischen Abteilung des Karl-Olga-Krankenhauses absolviert und sich dann an der Ludwigsburger Hebammenschule fortgebildet. Eine Assistenzarztzeit am Uracher Bezirkskrankenhaus folgte, ehe er, gut vorbereitet für die Tätigkeit als Landarzt, 1929 die Stelle als Bezirksarzt in Böhringen antrat und in das dortige, seit 1910 bestehende gemeindeeigene Doktorhaus einziehen konnte. Zuvor hatte er, selbst inzwischen zum evangelischen Glauben übergetreten, die Tochter des Oberlenninger Pfarrers, Margarethe Rheinwald, geheiratet. Ihnen wurden 1930 und 1932 die Töchter Susanne und Ruth geschenkt.

Jeden Sonntag im Gottesdienst

Das Ehepaar besuchte jeden Sonntag die Kirche und war mit dem damaligen Pfarrers-Ehepaar Wittmann befreundet. Dass der in Böhringen und den umliegenden Albdörfern beliebte und hoch qualifizierte Arzt jüdische Vorfahren hatte, wurde erst nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bekannt. Es begann die Demütigung und Erniedrigung aller Menschen mit jüdischen Wurzeln, während sich jene, die sich als „Arier“ bezeichnen konnten, plötzlich zu ungeahntem Hochmut und zum Ausspielen eigener Macht veranlasst sehen konnten. So später auch in Böhringen, obwohl zunächst die meisten Älbler dem Arzt, dem sie manches Mal Heilung verdankt hatten, die Treue hielten und sich von ihm weiter behandeln ließen, auch als er auf Anordnung der höheren Parteiführung das Doktorhaus räumen und im eigenen Haus oder in den Privatwohnungen der Patienten in den umliegenden Dörfern praktizieren musste.

Ein Unheil braut sich zusammen

Es mag sein, dass Dr. Baer damals wie viele andere Deutsche jüdischer Herkunft noch hoffte, der Nazi-Terror würde sich auf der Alb nicht so zerstörerisch auswirken und irgendwann auch vorbei sein – tatsächlich wurde in sogenannten „Mischehen“ oft der Partner jüdischer Herkunft durch den „arischen“ Partner noch lange geschützt.

Doch in den Jahren nach 1936 braute sich das Unheil mehr und mehr über der Doktorfamilie zusammen, offenbar in diesem Fall, so Ortsarchivar Ernst Strähle, besonders angestachelt durch den dortigen Ortsgruppenleiter. Dass der Arzt in seinem Auto von dessen Pferdefuhrwerk angerempelt wurde und das Ehepaar beim Kirchgang mit einer Peitsche geschlagen wurde, berichteten später Zeitzeugen.

In der Pogromnacht wurde dann die letzte Hoffnung der Familie auf ein noch erträgliches Leben in Deutschland zerstört: SA-Trupps aus Urach drangen am Tag danach in das Haus Dr. Baers ein, schlugen ihn und erzwangen seinen Abtransport nach Urach. Gleichzeitig war dem Bürgermeister, dem Landrat und der örtlichen Polizei verboten worden, in dieser Nacht das Telefon zu bedienen, so dass Frau Baer keine Hilferufe möglich waren.

Im Gefängnis zusammen geprügelt

Im Uracher Gefängnis wurde Dr. Baer dann so zusammen geprügelt, dass der Gefängnisleiter einen Notarzt holen ließ, der dem Kollegen das Leben rettete. (In ganz Deutschland gab es damals 91 Tote durch Misshandlungen)

Den anschließenden Transport nach Dachau und die dortigen brutalen Schikanen, die auch von Alfred R. Kandler in seinem Buch beschrieben wurden und deren Endzweck war, alle Betroffenen zur möglichst schnellen Flucht aus Deutschland zu bewegen, konnte Dr. Baer noch überstehen, ehe er kurz vor Weihnachten schwer gesundheitlich angeschlagen zu seiner Familie zurückkehrte.

Der Familie gelang kurz darauf noch die Flucht nach England, wo Dr. Baers Bruder lebte. Natürlich fiel sein ganzer Besitz an die Nationalsozialisten, doch das Leben der Seinen und das Wichtigste zum weiteren Überleben, seine ärztliche Kunst, waren gerettet. Zwar konnte er nicht in England praktizieren, doch in Australien fand er später ein neues Auskommen als Arzt und seine Familie eine neue Heimat.

Ein mutiger Pfarrer Julius von Jan

Auf der Alb hatte in der Schreckensnacht Frau Baer zwar keine Hilfe holen können, doch die Nachricht über die Taten überall in Deutschland hatte viele der verbliebenen Anständigen empört und aufgerüttelt – so auch den nun amtierenden evangelischen Pfarrer in Frau Baers Heimatort Oberlenningen, der aus Entsetzen und Empörung den Mut fand, den man vielen Geistlichen und vor allem auch Bischöfen in ganz Deutschland gewünscht hätte: Es war der Pfarrer Julius von Jan, der am Bußtag, den 16. November, eine Predigt zum Bibeltext Jer. 22,29 „O Land, Land, Land, höre des Herren Wort!“ hielt, in der er in aller Offenheit und der nötigen Empathie die landesweit begangene Schandtat anprangerte und zur Buße aufrief.

Für ihn selbst bedeutete dies, dass er wenige Tage drauf ebenfalls von einer Horde SA-Leute zusammengeschlagen, ins Gefängnis gebracht und später zunächst nach Bayern ausgewiesen und dann an die Front geschickt wurde. Dass er überlebte, ist wohl von manchem als Zeichen besonderen Segens über seiner mutigen Tat gesehen worden – und für diesen Einsatz wurde ihm erst kürzlich postum der Ehrentitel „Gerechter der Völker“ von der Jerusalemer Gedenk-Stiftung Yad Vashem verliehen und eine Ehrenurkunde vom israelischen Botschafter in Berlin stellvertretend an seinen nun hochbetagten Sohn überreicht.

Seelische Verwundung erlitten

Dr. Baer hat den Ort, aus dem er vertrieben worden war, nach dem Krieg noch einmal besucht, um die Rückerstattung seines enteigneten Besitzes zu betreiben. Doch die erlittenen seelischen Verwundungen, sicher auch im Widerstreit mit ebenfalls empfundenem Heimweh liegend, schwären oft weiter und werden weitergegeben von Generation zu Generation – und so darf es möglicherweise als Zeichen der Hoffnung auch für die Nachgeborenen in einem erneuerten Deutschland gesehen werden, dass ein Enkel von Dr. Baer – Dr. David Hines – im Jahre 2017 zusammen mit seinen Töchtern als Gast nach Böhringen kam und davon sprach, dass nun „der Bruch in seinem Leben zu heilen“ begann.

Gedenktafel für den Großvater

Er habe 40 Jahre lang vermieden, in die Heimat seiner Mutter zu kommen, doch nun, da im Beisein vieler Böhringer eine von der Ortschaft gestiftete Gedenktafel für seinen Großvater am einstigen Doktorhaus enthüllt wurde, schien sich etwas Erstarrtes zu lösen. Denn schon ein Jahr zuvor hatte die in Deutschland lebende Nichte Dr. Baers in einem Brief an den Böhringer Bürgermeister Matthias Winter zu dieser Gedenktafel angeregt mit den Worten: „Entscheidend finde ich, dass die Gefolterten, Vertriebenen und Ermordeten namentlich anwesend sind“ .

Und die mahnenden Worte des inzwischen dort amtierenden Pfarrers Albrecht Lächele „Wir sind aufgerufen, dem Hass eine Absage zu erteilen“ galten damals wie heute einer Generation, die sich immer wieder ihrer Verantwortung gegenüber der Vergangenheit bewusst sein muss.