Medick: „Vergessene Buchkulturen auf der Alb“

Für alle, die über Geschichte und Kultur Laichingens mehr erfahren wollen, bieten Stadtbücherei und VHS einen alltagsnahen Vortrag mit Professor Hans Medick an. Der Vortrag mit dem Titel „Vergessene Buchkulturen auf der Schwäbischen Alb – und was sie mit Kultur und Leben in Laichingen heute zu tun haben“ am Donnerstag, 22. Juli, ab 19.30 wird vermutlich sein letzter in Laichingen sein. Aufgrund der erwartet großen Zuhörerschaft wurde die Veranstaltung in das Evangelische Gemeindehaus verlegt, da dort die Corona-Abstandsregeln besser eingehalten werden können.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden erkennen, dass die Auswirkungen der Kultur-und Lebensweise vor 200 Jahren bis in die heutige Zeit reichen. Die Moderation des Abends übernimmt Harald Rösch, Pressesprecher der Max-Planck-Gesellschaft in München.

Hans Medick, inzwischen emeritierter Historiker aus Göttingen, ist in Laichingen bekannt geworden durch seine Forschungen zur Laichinger Geschichte der Weber und der „Hungerjahre“. Er erforscht vor allem „Geschichte von unten“, die Geschichte der „kleinen Leute“ („Weben und Überleben in Laichingen“, veröffentlicht 1996).

Was die Bücher der Vergangenheit über die heutigen Älbler verraten

Sein Thema diesmal: Der Bücherschatz in den Laichinger Haushalten vor über 200 Jahren. Es soll nach den Inhalten und der Bedeutung der überwiegend religiösen Bücher gefragt werden, die damals in den Häusern auf der Alb standen und die als „Seelenschätze“, „Alte Tröster“ und religiöse Erbauungsbücher die Wohnstuben zierten. Welches Wissen wurde durch sie transportiert und welchen Nutzen hatten die Menschen der Zeit durch ihre Lektüre und ihren Buchbesitz?

An diesem Abend sollen zum Teil erstaunliche Beispiele der höchst unterschiedlichen Leben mit Büchern zur Sprache gebracht werden. Sie reichen von dem wohl größten Buchbesitzer im Laichingen seiner Zeit, einem armen Totengräber und Tagelöhner, über eine alleinstehende Näherin und radikale Pietistin, bis hin zum Weber und Bauern Bernhard Mangold aus Suppingen.

Die Spurensuche wird ergänzt durch Rezitationen der Ehefrau des Forschers, der Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick.

Karten müssen reserviert werden

Das Kartenkontingent ist begrenzt, daher ist eine Reservierung bei der VHS unter der Telefonnummer 07333 / 925200 erforderlich.

Da die Veranstaltung in einem Innenraum stattfindet, bitten die Veranstalter um das Vorzeigen eines „ggg“- Nachweises nach aktueller Corona-Verordnung. Auch wird das Tragen einer leichten Maske erbeten zum Selbstschutz und dem Schutz der anderen.