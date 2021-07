Medick enthüllt: So lasen die Älbler früher

Eingeladen von Stadtbücherei und Volkshochschule war der Göttinger Historiker Hans Medick zu Gast im vollbesetzten Bürgersaal des Alten Rathauses. Begleitet wurde er von seiner Frau Doris Bachmann-Medick, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Gießen. Das Thema des Abends: „Vergessene Buchkulturen auf der Schwäbischen Alb 1740 – 1820 – Bücherreichtum, Hausandachten und eigensinnige Belesenheiten“.

Der Moderator des Abends, Dr.Jan-Harald Rösch von der Münchner Max-Planck-Gesellschaft stellte Medicks Biographie vor: Gastprofessuren an verschiedenen deutschen und amerikanischen Universitäten, Projekte für die renommierten Max-Planck-Gesellschaften in Deutschland, die für exzellente Forschungsergebnisse stehen („immerhin zwei Nobelpreise erhielten wir dieses Jahr“).

Medick habe sich schon früh der „Geschichte von unten verschrieben, der Geschichte der kleinen Leute“. Verschiedene Male war er schon in Laichingen zu Vorträgen, da es sein Anspruch ist, die Bevölkerung eines Ortes an seinen Forschungsergebnissen teilhaben zu lassen. Vor fünf Jahren stellte er seine Forschungsergebnisse – auch die über Laichingen – auf einer Vortragsreihe in Universitätsstädten in China vor, darunter Peking.

Hervorragendes Quellenmaterial in Laichingen

In den 1980er-Jahren erfolgten die umfangreichen, zwei Jahre andauernden Forschungsarbeiten von Hans Medick in Laichingen. Die Zuhörer des Vortrags erfuhren, dass er einerseits monatelang die Kirchenbücher sichtete, ordnete und auswertete und andererseits auf Archivmaterial der Stadt zurückgriff, das er in einem ihm zugewiesenen beheizten Lehrerzimmer der Wirtschaftsschule studierte. Auch das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart diente als Fundgrube.

Ausgewählt hatte er den Standort Laichingen aufgrund des hervorragenden Quellenmaterials. Die Kirchenbücher enthielten exakte Auflistungen über die Besitztümer der Bevölkerung, relevant vor allem bei Eheschließungen und Erbteilungen.

Nicht nur Besitztümer wie Immobilien, Äcker und Vieh, Mobiliar und Haushaltsgegenstände, Kleidung und Bettwäsche waren aufgelistet, sondern auch mit Titeln und Autoren erfasste Bücher.

Radikal-pietistische Werke darunter

Vor allem „Erbauungsbücher“ und christliche Ratgeber seien es gewesen. Ein Pfarrer stellte „überraschend großen Bücherreichtum“ fest, der zur angestrebten „Frömmigkeit“ beitrug.

Vier herausragende Persönlichkeiten und Bücherbesitzer stellte der Referent vor:

Als ersten den wohlhabenden Weber Jakob Michler, der 21 Bücher in der Hausbibliothek sein eigen nannte. Darunter radikal-pietistische Werke wie die „Kirchen-und Ketzer-Historie“ von Gottfried Arnold (1666-1714), der die Rückkehr zu frühchristlichen Werten forderte.

Eine weitere Jüngerin Arnolds war die Näherin Christine Scharmler, die 18 Werke besaß. Sie wohnte sozial isoliert in Laichingen, doch Gleichgesinnte mit identischen Bücherschätzen fand sie im Nachbarort Feldstetten.

„Seelentröster“ in Schriftform

Auszählungen des Historikers ergaben, dass der Buchbesitz der Weber den Buchbesitz anderer Berufsgruppen übertraf. Er war sogar größer als bei der ausserakademischen Bevölkerung der Universitätsstadt Tübingen. Der Buchbesitz der „einfachen Leute“ in Laichingen erreichte Maximalwerte wie „nirgendwo sonst in Deutschland, vermutlich nirgendwo in der Welt zur damaligen Zeit“, sagte Medick.

Wichtiger als der Buchbestand seien jedoch die Buchtitel. Hoch im Kurs waren die „geistlichen Schriftsteller“ in Laichingen, protestantische Erbauungsschriftsteller des 15./16.Jahrhunderts, Bestsellerautoren waren Johannes Friedrich Starck (1670-1756) und Johann Arndt, dessen Werk „Das wahre Christentum“ eines der beliebtesten Bücher seiner Zeit war. Starcks und Stölzlins Bücher waren sogenannte „Seelentröster“, die für alle Stationen des Lebens – Pest, Wetterkatastrophen, Schwangerschaft, Kindstod, Not, Angst, Beschwerlichkeit – Trost bereithielten. Populär war auch Immanuel Gottlob Brastberger (1716-1764), Mitbegründer des Württembergischen Pietismus’, der den Müßiggang und die Sorglosigkeit, „das Schwatzen und Lachen“, das „Aufhalten mit irdischen Gütern“ anprangerte. Dagegen gehöre „Ernst, Ernst, Ernst“ zum Christentum. Sein ethisch-moralischer Verhaltenskodex beschrieb einen „schmalen, steinigen Pfad“ durch das Leben, an dessen Ende nur wenige in das ewige Leben eintreten dürften.

Totengräber schlägt Stadtbücherei vor

Nur 1,5 Prozent des untersuchten Laichinger Buchbestands der damaligen Zeit waren weltliche Titel, wie etwa „Haus-und Saatkalender“.

Am Beispiel des Totengräbers Christoph Laichinger, der 45 Jahre lang in Laichingen dieses Amt versah, beschrieb Hans Medick, wie wichtig es war, seinen Buchbesitz mit 53 Titeln – darunter die „Neuigkeiten des Teufels“ oder „Die christliche Mission in Indien“ – im Testament von 1786 festzuhalten mit Angabe des zugedachten Erben.

Der Totengräber gelte als „einfacher Mensch aus der Unterschicht“. Aber bereits er deutete als Zukunftsvision an, dass es eine Stelle geben müsse, an der man Bücher tauschen könne, um sie nach dem Lesen einfach wieder zurückzugeben. „Dieser Zukunftstraum musste in Laichingen noch 200 Jahre warten“, sagte Hans Medick. Heute jedoch sei die Stadtbibliothek in Laichingen eine „leuchtende Zitadelle der Bildung“.

Ein weiteres Kapitel seines Vortrags widmete der Historiker einem Bernhard Mangold aus Suppingen, einer „vergessenen Lichtgestalt der Volksaufklärung“. Geboren im Jahr 1723, Autodidakt, Originalgenie, schon als Kind hat er das Lukas-Evangelium auswendig gelernt. Bereits mit elf Jahren wurde er Organist in Suppingen, mit großer Mehrheit wurde er als Erwachsener zum Schultheiß gewählt. Wegen seiner poetischen Neujahrsauftritte, bei denen er die politischen und alltäglichen Ereignisse des abgelaufenen Jahres in Versen kommentierte, wurde er im ganzen Land bekannt, selbst Studenten aus Tübingen kamen, um seine Reden zu hören.

Bücherei nach einem Bürgermeister benennen?

Er hatte eine nonkonformistische politische Einstellung, wandte sich gegen den württembergischen Herzog Karl-Eugen und stellte sich auf Seiten des Preußenkönigs. In seinen Schriften sympathisierte er mit der Französischen Revolution und forderte eine Abschaffung der Privilegien des Adels und der Kirche. Wegen dieser Schrift kam er allerdings vors Amtsgericht Blaubeuren, das eine Strafe verhängte und ein Druckverbot aussprach.

Seine zukunftsweisende Idee des Baus einer Zisterne konnte Mangold nicht realisieren: Ein Mob zerstörte das Werk. Man verkannte, dass Zisternen die Wasserknappheit auf der Alb mildern wenn nicht gar lösen könnten. Medick bezeichnete Bernhard Mangold als aufgeklärten Reformer. Er schlug vor, die Laichinger Stadtbücherei nach ihm zu benennen.

Mit seinen Forschungen konnte Medick nachweisen, dass nicht von einem von früheren Forschern angenommenen Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land vor 200 Jahren ausgegangen werden kann. Ob der „ländliche Weberort Laichingen“ eine Ausnahme darstellte im pietistischen Württemberg des 18. und 19. Jahrhunderts, müsste näher erforscht werden, und auch ob das Phänomen der „sinnierenden Tätigkeit des Webens am Handwebstuhl“ dazu beitrug, sich mit tiefer gehenden religiösen Fragen zu beschäftigen.

Kurzweiliger Vortrag

Voraussetzung für das Lesevermögen war natürlich eine Schulbildung für alle, vom pietistischen Württemberg weit früher eingeführt als in Preußen.

Sehr beeindruckend beim kurzweiligen Vortrag waren die Beiträge der Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medick: Sie rezitierte wohlklingend Originalzitate aus den überlieferten Schriften, sang sogar wie in der Überlieferung angegeben einen kleinen Vers von Bernhard Mangold.

Eine interessante Diskussion schloss sich an, manch einer gab an, in der Ahnengalerie nach einem der legendären belesenen Vorfahren und „auf der Bühne“ nach Erbstücken der Erbauungsliteratur zu suchen.