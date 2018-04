Massenkarambolage in Laichingen

Unfall mit mehreren Beteiligten in der Westerheimer Straße am Samstagvormittag. Eine 33-Jährige erkannte zu spät, dass vor ihr drei Autos standen. Sie krachte in die Schlange, die Autos wurden aufeinander geschoben.

Der Unfall ereignete sich zur Rushhour am Samstag in Laichingen, gegen 10.30 Uhr. Viele Autofahrer waren in der Stadt unterwegs, Besorgungen fürs Wochenende machen. Eine 43-jährige Autofahrerin war ortsauswärts in der Westerheimer Straße unterwegs. Sie wollte nach links in die Straße Vor Westerlau einbiegen. Doch sie musste warten, Gegenverkehr aus Richtung Westerheim. Sie bremste bis zum Stillstand ab, hinter ihr zwei nachfolgende Autos, die ebenfalls anhielten.

Der Schlange näherte sich dann aus Richtung Laichingen kommend eine 33-jährige Autofahrerin. Laut Polizei habe sie die Situation wohl zu spät erkannt. „Mit hoher Wucht“ prallte sie in das letzte der drei stehenden Autos. Dadurch seien alle vier Fahrzeuge ineinandergeschoben worden, so die Polizei. Die Fahrer der beiden mittleren Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Die Auffahrende wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Der Sachschaden an den vier Autos soll rund 20 000 Euro betragen.

Viel Arbeit bedeutete dies für die Feuerwehr. Zwei Stunden waren 15 Mann im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und übernahm bis zum Eintreffen der weiteren Rettungskräfte die Versorgung der verletzten Personen. Außer Wehr und Polizei waren außerdem drei Rettungswägen im Einsatz (DRK Ulm und Blaubeuren, ASB), ein Krankentransportwagen sowie ein Notarzt (ASB).