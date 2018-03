Marco Clauß lässt sich nicht hängen

Die Wettkampfgemeinschaft Donau/Alb I (mit Laichinger Beteiligung) ist am Samstag zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SV Bolheim gewesen. Die erste Mannschaft konnte ihre klare Favoritenrolle bei diesem Turn-Wettkampf eindeutig unter Beweis stellen und gewann „sehr eindeutig“ mit 281,80 zu 217,15 Punkten. Die WKG-Mannschaft erreichte die höchste Punktzahl aller Bezirksligamannschaften an diesem Wochenende und setzt somit ihren Erfolgskurs vom vergangenen Jahr als Bezirksligameister fort. Bester Einzelturner an diesem Tag war wieder einmal Marco Clauß vom TSV Laichingen, aber auch Joshua Rauschmaier und Timo Pöhler (Foto) zeigten sehr gute Übungen, die maßgeblich zum guten Mannschaftsergebnis beitrugen. Für die zweite Mannschaft, mit Beteiligung von Hannes Holzapfel, Johannes Arnold und Pascal Rauschmaier, lief es gegen die TG Wangen-Eisenharz nicht ganz so gut. Nach Ausfall einiger Stammturner des TSV Laichingen „war leider nichts zu gewinnen“; so musste sich die Mannschaft mit 257,05 zu 219,95 Punkten geschlagen geben. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr wird die erste Mannschaft in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle auf den TSV Dunningen I treffen und hofft natürlich auch hier auf einen Sieg. Die Turner des TSV möchten dazu alle Interessierten zu einem „sehr spannenden Wettkampf mit sehr interessanten Übungen einladen, um sie anzufeuern“. Foto: Manz