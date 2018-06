Mannschaft des DFB-Stützpunktes Ulm auf Platz zwei

Die Mannschaft des DFB-Stützpunktes Ulm, Jahrgang 2003, hat beim Stützpunkt-Turnier am 1. Mai in Nürtingen mit den Trainern Horst Raubold und Michael Schwer unter sieben Mannschaften einen guten zweiten Platz erreicht. Nach vier Siegen gegen die Stützpunkte Adelberg (4:1), Reutlingen (2:1), Gärtringen (2:0), Öffingen (4:1) und einem Unentschieden gegen Freudenstadt (0:0) verfehlten die Ulmer durch eine 2:3-Niederlage im entscheidende Spiel gegen den Stützpunkt Ruit den Turniersieg. In der Mannschaft des Stützpunkt Ulm spielten mit: Tobias Werdich, Timo Rabus, Pablo Uzcanga-Rupp, Niklas Fülle, Ahmet Hasanca, Leon Agaj, Philipp Kirsamer (alle SSV Ulm 1846 Fußball), Patrick Ekinci, Loris Xhelili, Baris Durmus, Batuhan Dikmen (alle TSV Neu-Ulm), Yannik Friedrich (TSV Blaubeuren), Hannes Schacher (SC Staig), Jonathan Schneider (TV Merklingen), Paddy Pöche (VfL Ulm/Neu-Ulm). Als Torschützen zeichneten sich aus: Batuhan Dikmen (TSV Neu-Ulm) mit sechs Treffers, Philipp Kirsamer (SSV 46) fünf Treffern, Leon Agaj (SSV Ulm 46) zwei Treffer und Patrick Ekinci (TSV Neu-Ulm) mit einem Tor.