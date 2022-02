Mann raubt Autos, fährt sie zu Schrott - und landet in Psychatrie

Die Kriminalpolizei Heidenheim sucht in diesem Zusammenhang auch einen Autofahrer als Zeugen. Der soll den 29-Jährigen zwischen Weidenstetten und Ettlenschieß kurzzeitig verfolgt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegen.

Völlig irre benahm sich ein 29-Jähriger am Sonntag zwischen Weidenstetten, Kemmental und Heidenheim: Er raubte mehrere Autos, die er dann teils zu Schrott fuhr und bedrohte Menschen mit Messern. Erstmals fiel er wohl gegen 15 Uhr am Autobahnparkplatz Kemmental auf, aber erst nach mehreren Unfällen und Zeugenhinweisen, konnten Polizisten den Mann aus dem Raum Mönchengladbach gegen 21.30 Uhr in Dettingen stellen.

Seit Sonntag ermitteln die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Polizei gegen einen 29-Jährigen aus dem Raum Mönchengladbach. Er soll kurz vor 17 Uhr wild gestikulierend aus einem Waldstück zwischen Weidenstetten und Ettlenschieß auf die Straße gerannt sein. Ein vorbeifahrender 33-Jähriger hielt seinen VW an. Der 29-Jährige öffnete die Fahrertür. Mit einem Messer soll er den 33-Jährigen bedroht und aufgefordert haben, aus dem Auto zu steigen. Das tat der 33-Jährige. Der 29-jährige fuhr mit dem VW davon.

Später fanden Polizisten das eigentliche Auto des 29-Jährigen. Sein Skoda stand mit offener Fahrertür in dem Waldstück und hatte sich an einem Baumstumpf festgefahren. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 29-Jährige bereits gegen 15 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Kemmental mit einem anderen Autofahrer in Streit geraten war. Nachdem er das Auto eines 19-Jährigen beschädigt hatte, fuhr er mit dem Skoda in hoher Geschwindigkeit davon.

Zwei Unfälle mit zwei Autos innerhalb einer Viertelstunde

Gegen 19 Uhr fiel der 29-Jährige in Herbrechtingen auf: Dort fuhr er entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße in der Bahnhofstraße. Er fuhr in den Kreisverkehr Mergelstetter-/Lange Straße und missachtete dort die Vorfahrt eines 46-jährigen VW-Fahrers. Die Autos stießen zusammen. Der 29-Jährige fuhr weiter in Richtung Dettingen. Kurz vor Dettingen bog er in einen Feldweg ab und verunfallte dort. Seine Flucht setzte der Mann wohl zu Fuß fort.

Gegen 19.15 Uhr soll er einen 63-Jährigen in Dettingen mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert haben, aus seinem Mercedes zu steigen. Mit dem Mercedes fuhr der 29-Jährige davon, baute aber kurze Zeit später südlich von Dettingen erneut einen Unfall und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Starke Polizeikräfte und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem Mann. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Flüchtige gegen 21.30 Uhr in Dettingen vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Festnahme fand die Polizei mehrere Messer bei dem Mann.

Die Kriminalpolizei Heidenheim sucht in diesem Zusammenhang auch einen Autofahrer als Zeugen. Der soll den 29-Jährigen zwischen Weidenstetten und Ettlenschieß kurzzeitig verfolgt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heidenheim unter der Telefonnummer 07321/3220 entgegen.