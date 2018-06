Manchmal auch „zu kaputt, um Deutsch zu lernen“

Die Suche nach einem Arbeitsplatz, Deutschland als Einwanderungsland und Parallelgesellschaften in Laichingen: Mit vielfältigen Themen beschäftigt sich der Interkulturelle Frauentreff Laichinger Alb. Das haben jüngst die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Bürgermeister Klaus Kaufmann beim Besuch im Café 17 erfahren.

14 Frauen aus Laichingen nutzten die Gelegenheit, um über ihren Alltag zu plaudern und gleichzeitig den Gästen ihren Verein vorzustellen. Auffallend war, dass an diesem Vormittag wenige Frauen mit Migrationshintergrund anwesend waren. „Das hat einen erfreulichen Grund“, sagte Brigitte Scheiffele, die den Treff mit Ana Claudia Brito de Moura König leitet: Viele der Frauen haben einen Arbeitsplatz gefunden und konnten daher an diesem Tag nicht dabei sein. „Das ist für uns ein erfreuliches Erlebnis.“

Als wäre der Boden weggezogen

Die Hürden, in Deutschland Fuß zu fassen, scheinen für die Mitglieder des Frauentreffs hoch zu sein: Anders als Flüchtlingen steht den Frauen kein kostenloser Sprachkurs zu. Sie stammen aus vielen Ländern, zum Beispiel aus Madagaskar, Brasilien, Kuba, Kroatien, Serbien, Ungarn, Syrien, Irak, Eritrea, Afghanistan, Togo, Thailand und Taiwan. Um sich einen Kurs aus eigener Tasche finanzieren zu können, müssen sie einen Job suchen. „Einige der Frauen fanden einen Arbeitsplatz im Schichtdienst. Sie sind aber teilweise zu kaputt, um Deutsch zu lernen“, schildert Brigitte Scheiffele die verzwickte Situation. Umso größer ist das Engagement der deutschstämmigen Frauentrefflerinnen: Sie helfen den anderen Frauen beim Deutsch lernen, indem sie ausnahmslos deutsch mit ihnen sprechen, kümmern sich um den Schriftverkehr mit den Behörden, suchen eine Wohnung – und vor allem: Sie hören zu. „Viele von uns fühlen sich, als würde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen“, sagte Ana Claudia Brito de Moura König. Die Frauen treffen in Deutschland auf eine neue Sprache, eine neue Kultur und auf neue Gewohnheiten; in ihren Heimatländern hatten sie einen Beruf, plötzlich sind sie arbeitslos. Die Frauen lernen gemeinsam, mit der Situation umzugehen. „Wenn wir isoliert sind, sind wir schwach. Gemeinsam können wir mehr erreichen“, betonte Ana Claudia Brito de Moura König.

Die Mitglieder des Frauentreffs besuchen auch gemeinsam Veranstaltungen, wie Theateraufführungen. Ziel ist es, möglichst oft mit der deutschen Sprache konfrontiert zu werden. So will der Frauentreff auch gegen Parallelgesellschaften vorgehen, die in Laichingen existieren. Denn nicht alle Frauen mit Migrationshintergrund nutzen den Frauentreff. Deshalb versuchen die Vereinsmitglieder, zu diesen Frauen Kontakte aufzunehmen.

Der Frauentreff Laichinger Alb findet jeden Donnerstag ab 9.30 bis 11.30 Uhr und jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Café 17 in der Goethestraße 17 in Laichingen statt. Stets zu Beginn gibt es eine Vorstellungsrunde, bei der die Frauen auch die vergangenen Tage Revue passieren lassen können. Eine recht turbulente Zeit hatte beim jüngsten Treffen beispielsweise Antje hinter sich: Ihrem Mann, der beim TÜV arbeitet arbeitet, war bei der Reparatur eines Autos plötzlich eine Schlange vor die Füße gefallen – eine mexikanische Königsnatter, die nicht giftig ist und nicht dem Autobesitzer gehörte. „Nun lebt sie bei uns im Terrarium, heißt Tobi und isst pro Woche eine Maus, obwohl wir Vegetarier sind“, erzählte die Frau. Doch damit nicht genug: Die Frau berichtete darüber hinaus, dass ihrem Sohn das Fahrrad gestohlen worden war. Es war eine glückliche Fügung, dass an diesem Vormittag Bürgermeister Klaus Kaufmann den Frauentreff besuchte: Er konnte der Frau mitteilen, dass das Fahrrad gefunden und in der Garage des Rathauses gelagert wurde. „Es fiel mir sofort auf, weil es so neu war“, sagte Kaufmann. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis war an diesem Vormittag zu Gast beim Frauentreff in Laichingen. Sie betonte, dass ihr Frauenarbeit am Herzen liege. Außerdem plauderte sie bei der Vorstellungsrunde ein wenig aus dem Nähkästchen: „Ich bin ganz froh, wenn ich im Wahlkreis sein kann: Dann darf ich Zuhause schlafen“, verriet sie. In den vergangenen Tagen habe sie viele Termine wahrnehmen müssen, ergänzte die SPD-Politikerin. Highlight sei aber ein ganz anderes Ereignis gewesen: „Ich konnte einen ganzen Tag mit meinen Enkeln verbringen.“