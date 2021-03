„Man braucht Menschen, die einem zuhören“

Wir leben auf dem Boden der Vergangenheit, vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, war es früher keineswegs. Hier erzählen Menschen von der Laichinger Alb was ihnen in ihrem Leben wichtig ist und wofür sie dankbar sind. Diana Baumeister im Gespräch mit Pauline Vötchen aus Laichingen.

Frau Vötchen, Sie sind Jahrgang 1958, wie sind Sie aufgewachsen?

Ich wuchs mit drei älteren Brüdern und zwei jüngeren Schwestern auf einem Bauernhof in Westerheim auf. Es war alles da, was wir zum Leben brauchten. Und es war immer jemand zu Hause und bei sechs Kindern war natürlich stets was los. Selbstverständlich mussten wir viel mithelfen, meine Brüder in der Landwirtschaft und wir Mädchen im Haushalt und auf dem Feld. Das taten wir nicht immer gerne, im Rückblick war es aber für unser Leben durchaus von Nutzen. Die gemeinsamen Vesper bei der Feldarbeit habe ich in sehr schöner Erinnerung. Das Schönste aber war, wenn man sich abends vor der Molke traf. Jeder gab seine Milch dort ab und es kamen auch die jungen Leute vorbei, die gar keine Landwirtschaft mehr hatten. Es war ein toller Treffpunkt.

Was machten Sie nach Abschluss der Schule?

Ich war ein Jahr lang in Münsingen auf der Hauswirtschaftsschule. Das Interessante an dieser Zeit war meine morgendliche Wartezeit, wenn ich in Laichingen ankam und auf den Bus nach Münsingen warten musste. Diese Zeit verbrachte ich bei einer Freundin, die in ganz anderen Verhältnissen lebte als ich. Sie wohnte in Miete und ihre Mutter genoss jeden Morgen im Morgenmantel ihren Kaffee und rauchte dazu. Sowas kannte ich einfach nicht.

Welchen Beruf erlernten Sie?

Ich machte beim ortsansässigen Friseur eine Lehre zur Friseurin. Das wollte ich gerne machen. Nach der Lehre ging ich nach Ulm in ein kleines Friseurgeschäft auf dem Kuhberg. Der Chef übernahm die Männer, ich alle Frauen. Das war Ende der 1970- er Jahre. Ich fuhr am Dienstagmorgen nach Ulm und übernachtete bei der Friseurfamilie mitten in der Stadt in der Rabengasse. Samstags fuhr ich mit dem Bus wieder nach Hause. Das war nett, mit Familienanschluss sozusagen.

Wie lange waren Sie dort?

Nach anderthalb Jahren ging ich wieder zurück und begann in Laichingen zu arbeiten. Fast 15 Jahre, bis zum Tod meines Chefs, arbeitete ich in diesem kleinen Salon. Das war ein sehr schönes Arbeiten. Der Chef respektierte mich und ließ mich sehr selbständig tätig sein. Wir alle, auch die Aushilfskräfte, hatten ein gutes und entspanntes Verhältnis zum Chef. Nach seinem Tod wechselte ich in einen großen Laichinger Salon. Das war neu für mich. Zum ersten Mal hatte ich richtige Kolleginnen. Auch das war eine schöne Zeit.

Was geschah privat in dieser Zeit?

1982 heiratete ich meinen Mann. Gemeinsam bauten wir unser Haus in Laichingen. Dieses gemeinsame Planen und Bauen schweißte uns noch mehr zusammen. Wir bauten unser gemeinsames Heim, in dem ich mich seitdem zu Hause fühle. 1985 kam dann unsere Tochter zur Welt. Ich war nur kurze Zeit in Mutterschutz und begann schnell wieder in Teilzeit zu arbeiten.

2012 änderte sich Ihr Leben von einem Tag auf den anderen?

In diesem Jahr verstarb mein Mann ganz plötzlich und ohne jede Vorwarnung. Das war für mich sehr, sehr schmerzhaft und es folgte eine ganz harte Zeit. Mein großer Halt währenddessen war meine Tochter. Auch gute Freunde und meine Familie waren für mich da. Die braucht man in solchen Zeiten. Und dafür bin ich dankbar. Sonst kommt man da nicht durch.

Der Umgang mit den Mitmenschen ändert sich nach so einem Schicksalsschlag?

Manche Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Es war so, wie eine Bekannte sagte: „Von manchen Menschen wirst du sehr überrascht sein und von manchen sehr enttäuscht.“ So erlebten meine Tochter und ich auch ganz viel Mitgefühl und schöne Begegnungen, auch mit unseren Nachbarn. Man braucht Menschen, die einem zuhören. Hier hat mir tatsächlich auch meine Kundschaft geholfen.

Inwiefern?

So wie mir all die Jahre meine Kundinnen ihre Freuden und Sorgen erzählten, so konnte ich einigen von ihnen mein Herz ausschütten. Das braucht man und das hilft in dieser Situation. Irgendwann lernt man dann, damit zu leben.

2013 wechselten Sie nochmal die Stelle?

Ja, ich arbeite seitdem wieder in Westerheim. Ich kehrte quasi zurück zu meinen Wurzeln. Dieser Wechsel war einfach, das war ein richtiges Heimspiel für mich. Die allermeisten Kunden kennen mich und wissen wo ich herkomme. Ich bin mit ganz vielen per du. Das macht das Arbeiten sehr entspannt.

Sie werden dieses Jahr 63 Jahre alt, worauf freuen Sie sich?

Darauf, dass ich ein bisschen mehr Zeit für meinen Enkel habe. Und auch auf mehr Zeit für mich. Vielleicht ist noch ein wenig Reisen drin. Als Hobby habe ich immer gerne gemalt, außerdem liebe ich es, im Garten zu werkeln. Beides möchte ich wieder verstärkt machen.

Wenn Sie heute ein Resümee ziehen, was würden Sie sagen?

Ich glaube nicht, dass ich irgendwas hätte anders machen sollen.

Mit meinem Mann kam ich sehr gut aus. Wir hatten ein harmonisches und schönes Zusammenleben. Auch mein Beruf hat mir immer gefallen. Der Umgang mit Leuten ist schön für mich. Früher kamen viele Frauen nur zum Waschen und Legen. Da war ich hauptsächlich Zuhörerin für viele Probleme. Die Haare waren da manchmal Nebensache. Es entstanden auch viele Freundschaften. Das Alles wird mir fehlen, wenn ich mal aufhöre.

Das hört sich sehr nach einem Ende Ihrer Berufstätigkeit an?

Ja, ab 1. Mai gehe ich in Rente. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ein paar Stunden in der Woche werde ich aber noch weiter arbeiten. Ich denke, zur Freude einiger Westerheimer.