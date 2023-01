Malle wir kommen, hieß es in der Lindenhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Stück „Heiße Nächte – kalte Füße“ begeisterte die Laienspielgruppe des Schützenverein Machtolsheim im Rahmen der Jahresfeier rund 500 Gäste, die zu den drei Vorstellungen strömten.

Musikalisch eröffnet wurde der Abend vom Schützenchor und Männerchor Berghülen. Mit einem beachtlichen Sologesang konnte das Lied „Zwölf Räuber“ aufwarten, die Sänger unter der Leitung von Andreas Bohnacker schafften damit einen gelungenen Auftakt.

Sogleich folgte das Lustspiel in drei Akten. Die drei befreundeten Ehepaare Alfred und Vroni (Michael Gnam, gewohnt verschmitzt und Katrin Autenrieth, mit herrlicher Mimik), Heiner und Mariele (Michael Autenrieth, brillante Pointen und Susanne Wagner, wunderbar heiter) sowie Franz und Mathilde (Jörg Haßler, mit köstlichem schwäbisch und Dinah Schmidt, gekonnt resolut) steigen gemeinsam in den Flieger nach Mallorca.

Angekommen in der Finca „Los Kläpprigos Budos“ bei Aurelio Martinez (Jochen Mändle, leidenschaftlich südländisch), freuen sich alle auf einen tollen Urlaub.

Dort residiert auch die vermeintliche US-Schauspielerin Grace Callahan (Celina Sinn, mit fabelhaft amerikanischem Akzent) die alsbald den Männern an der Strandbar den Kopf verdreht. Die Damen erliegen währenddessen dem Charme von Aurelio und nach dem ein oder anderen Glas Wein ist das Chaos perfekt. Nach einer durchzechten Nacht wacht jeder in den Armen eines anderen Partners auf und Gedächtnislücken machen sich breit.

„Die Tonbandaufnahmegerät“ von Gesangstalent Aurelio kann zum Glück Aufklärung leisten, denn zufällig wurden die Ereignisse der vergangenen Nacht mit diesem aufgezeichnet.

So wendet sich alles zum Guten und am Ende waren sich die Urlauber einig, „Am schönsten ist es doch dahoim, in Machatshoi“.

Die zuhause gelassene Sonnenmilch, „weil man die nicht saufen kann“ und stattdessen gutes Autenrieder Bier im Koffer verstaut wurde, die Damen deshalb „wie Grilltomaten“ am Strand liegen, waren Spitzen. Auch der eingestreute Lokalkolorit mit Orten und Handlungen aus Machtolsheim und Merklingen, all dies sorgte für Lachtreffer im Publikum.

Beim Bühnenbild wurde Wert auf Details gelegt und es war kein Unterschied zu einer echt spanischen Finca zu erkennen. Dies wurde zu Recht vom Publikum mit gebührendem Applaus gewürdigt, denn die Theatergruppe unter der Regie von Alexander Quintus spielt auf einem hohen Niveau.