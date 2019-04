Passend zur Saison-Eröffnung aud der Party-Insel Mallorca wird am Samstag, 27. April, auch in der Feldstetter Delauhalle gefeiert. Der Sportverein Feldstetten lädt ein zu einer Malle-Opening-Party. An den Decks steht Talaff DJ, drei Bars warten auf die Gäste. Einlass ab 21 Uhr und 16 Jahren. Der Eintritt kostet drei Euro.