An verschiedenen Stellen der Stadt ist am vergangenen Sonntagabend die Wasserversorgung ausgefallen. Grund ist ein Bruch in einer Hauptleitung unter dem Kreisel an der Auffahrt Schießstattweg auf die Leutkircher Straße am Krankenhaus-Kreisel. Zwar hatten die meisten der betroffenen Haushalte noch in der Nacht zum Montag wieder Wasser, die Reparaturen am Rohr können sich aber laut Stadt noch bis zum Ende der Woche ziehen.

Die Anrufe in der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ kamen aus ganz verschiedenen Ecken der Stadt.