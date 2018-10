Mülldeponie soll wachsen

Ein Schuss auf ein Wildschwein ging am Montagabend in Oberteuringen ordentlich daneben und schlug in einem Wohnhaus ein.

Laut Polizeibericht versuchte ein 30-jähriger Mann am Montag gegen 22.20 Uhr im Gewann Fuchstobel/Bitzenhofen in Oberteuringen ein Wildschwein zu erlegen. Der Schuss habe das Schwein verfehlt, heißt es im Polizeibericht weiter, „und schlug in ein Fenster eines Wohngebäudes ein“. Glücklicherweise sei dabei niemand verletzt worden.