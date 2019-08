Mühsamer Derby-Dreier für Laichingen

Der TSV Laichingen ist mit einem gebührenden Sieg in die neue Saison der Fußball-Kreisliga B Alb gestartet, musste beim 3:1 gegen den tapferen SV Feldstetten aber etwas zittern. Das zweite Derby des Wochenendes war dagegen ein richtiger Kracher: Mit 3:3 trennten sich die SGM Nellingen/Aufhausen und der TSV Berghülen. Für den SV Suppingen gab es gegen Pappelau dagegen die erste Niederlage.

TSV Laichingen – SV Feldstetten 3:1 (2:0). Wie erwartet gab der TSV Laichingen in der ersten Halbzeit die Richtung vor und erzielte die Tore. Der letztjährige Torschützenkönig Granit Nikqi machte da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte und erzielte das 1:0 und 2:0 (12./33.). Doch irgendwie fehlte beim TSV die nötige Konzentration, um Feldstetten in alle Schranken zu weißen. So startete dieser mehrere gefährliche Konter nach dem Wechsel, ehe es durch Ufuk Güner plötzlich nur noch 2:1 stand (71.). Nun musste sich Laichingen erst einige Minuten sortieren, ehe Hakan Babaoglu (83.) den Auftaktsieg doch noch perfekt machte.

SGM Nellingen/Aufhausen – TSV Berghülen 3:3 (2:2). Während die SGM zunächst versuchte, das Spiel zu dirigieren, begnügte sich Berghülen mit dem Warten auf Fehler, was dem TSV gelang. Jan Breitinger (5.) und Manuel Romolo (27./FE) stellten den Spielverlauf mit ihren Treffern auf den Kopf. Doch die Wut, die die SGM nun im Bauch hatte, half ihr nun weiter: Jan Röder (30.) und Patrick Fink (32.) ließen die Berghüler Führung wieder schnell verschwinden. Fink setzte in der 48. Minute sogar noch das 3:2 drauf. Nun war es ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams mit jeweils zwei Aluminiumtreffern Pech hatten. Wenige Sekunden war die SGM am Ende dann vom Dreier entfernt, ehe Manuel Romolo mit einem sehenswerten Fernschuss dem TSV Berghülen noch einen Punkt rettete. Reserven: 2:2.

SV Suppingen – SV Pappelau/Beiningen 1:4 (1:2). Eine etwas zu hohe Niederlage fing sich der SV Suppingen gegen bärenstarke Pappelauer Kicker ein. Dabei hatte es mit dem 1:0 durch Jens Gutekunst noch ordentlich für den SVS angefangen, ehe Pappelau die erste Schwächephase der Hausherren zu nutzen wusste. Pascal Eckhardt (42.) und Claudiu Cirebea (52.) ließen das Spiel mit ihren Treffern kippen. Ein Lattenschuss verhinderte dann das verdiente 2:2 (65.), ehe im Gegenzug mit dem 1:3 durch Michael Holl (65.) die Entscheidung fiel. Drei Minuten vor Schluss erhöhte Bellinger auf 4:1 für Pappelau.

SC Lehr – SV Göttingen 3:0 (1:0). 1:0 Hönemann (41.), 2:0, 3:0 Droll (51./59.). Reserven: 0:2.

SV Hörvelsingen – FC Langenau 2:2 (1:0). 1:0 Sengün (2.), 2:0 Sarikaya (49.), 2:1 Stabile (59.), 2:2 Maier (80.). Reserven: 2:2.

SV Scharenstetten – SSC Stubersheim 5:0 (2:0). 1:0 Buck (4.), 2:0 Nakkar (21.), 3:0 Koch (71.), 4:0 Nakkar (72.), 5:0 Junginger (76.). Reserven: 6:1.