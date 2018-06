Mühlewiese: weiter offene Gräben trotz Runden Tisches

Trotz vieler Gespräche hinter den Kulissen in Sachen Mühlewiese in den vergangenen Tagen schießen die Parteien weiter Spitzen gegeneinander ab. Eine Einigung? Nicht in Sicht. Enttäuscht zeigt sich die Initiative gegen die Bebauung der Wiese am Bleichberg. Zwei Fraktionen des Gemeinderats hätten von einem eigentlich schon ausgehandelten, möglichen Kompromiss wieder Abstand genommen.

Glaubt man der Mitteilung, die die Initiative „Laichinger, schützt die Mühlewiese“ am Donnerstag verschickt hat, so lag eine Lösung in der Frage, wie die Mühlewiese einmal bebaut werden könnte, Anfang der Woche in greifbarer Nähe. Im Bürgersaal hatten sich am Montag Vertreter der Initiative, der Verwaltung und der vier Fraktionen getroffen, „um einen Lösungsweg zu finden“. Allen Beteiligten sei dabei klar geworden, dass weder eine Null-Bebauung des Areals noch der von der Stadt ursprünglich geplante Umfang der Bebauung „zum Ziel führen würden“.

Die Teilnehmer des Gesprächs, so Gabriele Reulen-Surek für die Initiative, hätten sich nach dem Austausch aller Argumente deshalb auf einen möglichen Kompromiss geeinigt – auf ein Szenario, für das die Vertreter der Fraktionen anschließend bei ihren Fraktionskollegen werben sollten.

Der neue Kompromiss-Plan würde die Bebauung der Wiese nur unterhalb der beiden inmitten der Bleichbergwiese bereits stehenden Gebäude (das untere ist der ehemalige Kindergarten) zulassen, so die Initiative (siehe obere Darstellung). Verglichen mit der ursprünglichen Idee der Stadt (Darstellung unterer Plan) sind die Flächen für Baugrund in dem möglichen neuen Kompromiss um fast die Hälfte reduziert. Möglicher Kompromiss deshalb, weil die Entscheidung über die Bebauung in Händen des Gemeinderats liegt. Zudem könnte die von Norden nach Süden verlaufende östliche Grenze des Areals laut des neuen Plans noch geringfügig geändert werden, wenn topografische oder bauliche Bedingungen es erfordern. Soweit der Plan.

„Große Bemühungen“

Denn obwohl die Vertreter der vier Fraktionen zugestimmt hätten, für den möglichen neuen Plan bei ihren Fraktionskameraden zu werben, hätten zwei Fraktionen davon Rückzieher gemacht. Nach Informationen der SZ die CDU und die LAB. Dies bedauert die Initiative: Diese beiden würden sich damit dem ausgehandelten Kompromiss versagen. Schade, denn es habe auch „große Schlichtungsbemühungen der Verwaltung“ gegeben.

LAB-Chef Bernhard Schweizer, der am Montag nicht vor Ort war, widerspricht der Darstellung der Initiative. Der SZ sagt er, er könne es sich nicht vorstellen, dass seine Fraktion nach einem ausgehandelten Kompromiss eine Rolle rückwärts hingelegt habe. Entscheidend sei dies aber auch nicht. Denn das letzte Wort habe eh der Rat. Und dieser würde zu gegebener Zeit – wie auch immer dann geartet – über die Bebauung befinden. Zu guter Letzt fügt er an: „Frau Reulen-Surek schwätzt viel, wenn der Tag“ lang ist.“ Nicht zu erreichen war für die SZ die CDU. Es scheint, als würde die Mühlewiese (schon 1000 Unterschriften gegen die Bebauung) die Stadt noch länger beschäftigen.