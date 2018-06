Männliche D-Jugend mit 25:20 Erfolg in Lehr

Die Handball-D-Jugend des TSV Laichingen ist am Samstag zu ihrem Spiel in Lehr angetreten. Die Laichinger begannen mit einer sicheren Spielweise und lagen schnell mit 4:0 in Führung. Diese Führung konnten sie in der Folge auf ein 9:3 ausbauen. Kurz vor der Halbzeit wurde es aber wieder spannend, da der SC Lehr bis auf zwei Tore wieder heran kam. Gestärkt durch die Pause, konnten sich die Laichinger wieder auf 15:10 absetzen, ehe sie mit dem 16:16 in der 28. Spielminute erstmals den Ausgleich hinnehmen mussten. Doch die Laichinger Mannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und erspielte sich schnell wieder eine 5-Tore-Führung, die sie bis zum Schlusspfiff zum Endstand von 25:20 geschickt verwaltete. Für den TSV Laichingen spielten: L. Holzapfel (Tor), F. Wied, H. Holzapfel (10), J. Arnold (7), J. Hascher (3), L. Herzog, A. Schiele (4), K. Müller (1), D. Gollmer und M. Schwenkedel.